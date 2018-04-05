Британские спецслужбы нашли место секретной лаборатории, где производился "яд для Скрипаля"

Информацию об этом опубликовала лондонская "Таймс". Она основана на данных источников в спецслужбах, которые в то же время не стали раскрывать место, где находится лаборатория.

Источники утверждают, что с помощью научного анализа и разведданных сотрудникам правительства и спецслужб удалось уже спустя несколько дней после инцидента в Солсбери установить вероятный источник производства отравляющего вещества, которое официальный Лондон именует "Новичком".

Источник газеты уверяет, что в тот момент уже с более чем высокой долей вероятности можно было предполагать, что вещество произвели в России. Вместе с тем собеседник дал понять, что источники в британских службах безопасности не утверждают на все 100%, что знают точное нахождение лаборатории, однако степень их уверенности высока, пишет bfm.ru. Они также полагают, что российская сторона "производила тесты, чтобы выяснить, можно ли использовать "Новичок" для убийств по политическим мотивам".

4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что к покушению причастна Россия. Кремль все обвинения отверг.

Ранее Путин назвал количество стран, в которых производят нервно-паралитический газ "Новичок" . Глава государства также удивился скорости, с которой выдвинули обвинения по "делу Скрипаля", и напомнил о заявлении Скотланд-Ярда о необходимости не менее двух месяцев для полноценного расследования.