Посольство России получило "весточку" о состоянии Юлии Скрипаль

5 апреля столичная полиция Лондона опубликовала заявление Юлии Скрипаль, в котором та сообщила, что очнулась более недели назад и что с каждым днем ей становится все лучше.



"Сразу после окончания сегодняшней пресс-конференции посла Александра Яковенко мы получили срочную ноту МИД Великобритании. Как информировал нас Форин-офис, после того, как Юлия Скрипаль пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа. Согласно ноте, теперь она способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться нашим предложением, и если да, то когда", — сказал представитель посольства.



Посольство уже сообщило имя и контактные данные сотрудников консульского отдела, которые готовы выехать в Солсбери для встречи с Юлией Скрипаль сразу после того, как будет получено соответствующее подтверждение. Дипломаты надеются, что британская сторона не будет затягивать этот вопрос и предоставит посольству ответ в кратчайшие сроки.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.