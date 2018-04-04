У британских спецслужб появился конкретный подозреваемый в отравлении Скрипаля

Речь идет о гражданине России, которые прилетел в Лондон из Москвы незадолго до отравления Сергея и Юлии Скрипаль, причем дочь экс-офицера ГРУ летела с ним одним ит ем же рейсом "Аэрофлота".

Спецслужбы выяснили, что россиянин вернулся в Россию через несколько часов после отравления, и сочли этот визит подозрительным. Москвич находился в Лондоне всего пять часов, уточняет таблоид Sun.

"Мы, несомненно, верим в возможность того, что ответственные выехали из страны через несколько часов", — сообщил источник газеты в разведке.

Пока пассажир не считается подозреваемым официально, но представляет интерес для следствия, пишет "Росбалт".

4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что к покушению причастна Россия. Кремль все обвинения отверг.