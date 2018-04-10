"Посылка доставлена". СМИ пишут о перехвате секретного письма в день отравления Скрипалей

Эксперты британских ВВС, базирующихся на юге Кипра, перехватили в день отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сообщение, отправленное из предместья Дамаска в Москву, пишет Times.
По данным издания, в послании также указывалось на то, что два лица "успешно выехали" и "посылка доставлена". Увидев это сообщение, один из лейтенантов ВВС королевства вспомнил еще об одном послании, перехваченном сутки назад, которому не придали должного внимания, пишет bfm.ru.
Перехваченная информация, как утверждается в материале, стала частью разведданных, предоставленных Лондоном союзникам перед высылкой российских дипломатов. Посольство России в Лондоне направило запрос в МИД Великобритании о предоставлении более подробной информации о перехвате сообщения.
Также посольство просит МИД Великобритании прокомментировать новую версию отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которая появилась в СМИ. Дипломаты направили соответствующую ноту, сообщает "Интерфакс".
Между тем в британских СМИ появилась новая версия событий в Солсбери, "согласно которой Скрипали были отравлены нервно-паралитическим агентом в виде прозрачного геля без запаха, нанесенного на ручку входной двери их дома якобы российскими агентами "посреди белого дня".
"Также согласно британским СМИ, в больнице, куда доставили семью после отравления, "совершенно случайно" оказались врачи, прошедшие тренинг по помощи пострадавшим от химического оружия", — отметило посольство.
В дипмиссии подчеркнули, что "это еще один пример потенциально важной информации, циркулирующей в СМИ, в то время, как российская сторона до сих пор не получила никаких сведений от британских властей через официальные каналы", пишет bfm.ru.
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке около торгового центра. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Москва отвергает все обвинения и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал количество стран, в которых производят нервно-паралитический газ "Новичок".
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