"Посылка доставлена". СМИ пишут о перехвате секретного письма в день отравления Скрипалей

Перехваченная информация, как утверждается в материале, стала частью разведданных, предоставленных Лондоном союзникам перед высылкой российских дипломатов. Посольство России в Лондоне направило запрос в МИД Великобритании о предоставлении более подробной информации о перехвате сообщения.

Также посольство просит МИД Великобритании прокомментировать новую версию отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которая появилась в СМИ. Дипломаты направили соответствующую ноту, сообщает "Интерфакс".

Между тем в британских СМИ появилась новая версия событий в Солсбери, "согласно которой Скрипали были отравлены нервно-паралитическим агентом в виде прозрачного геля без запаха, нанесенного на ручку входной двери их дома якобы российскими агентами "посреди белого дня".

"Также согласно британским СМИ, в больнице, куда доставили семью после отравления, "совершенно случайно" оказались врачи, прошедшие тренинг по помощи пострадавшим от химического оружия", — отметило посольство.