Полчища крыс "прорвали" оцепление кварталов британского городка, где отравились Скрипали

В оцепленных кварталах британского Солсбери отмечается резкий рост поголовья крыс, пишет Daily Mail.
Доступ туда до сих пор закрыт для граждан, в том числе для сотрудников служб по борьбе с вредителями, сообщает "Интерфакс". Крысы осмелели и из-за того, что в оцепленных кварталах их некому отпугнуть.
Особенно неблагополучным называют территорию, прилегающую к пабу "Милл", который Сергей Скрипаль и его дочь Юлия посетили незадолго до отравления.
Британская полиция ранее заявляла, что расследование инцидента в Солсбери может занять месяцы, и попросила местных жителей быть готовыми к тому, что оцепление еще долго не снимут. Также местные власти планируют огородить трехметровыми заборами места, где Скрипали побывали перед отравлением.
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке около торгового центра. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Москва отвергает все обвинения и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал количество стран, в которых производят нервно-паралитический газ "Новичок".
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