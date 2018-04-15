СМИ сообщили о странной скоропостижной смерти сына Скрипаля в Петербурге

Сегодня, 14:17.
Происшествия

Сын бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Александр погиб в 2017 году при странных обстоятельствах, сообщает "Знак".

Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Москвы Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA.

По данным канала 78.ru, Александр Скрипаль в июле 2017 года вместе с подругой поехал на поезде в Санкт-Петербург, чтобы купить автомобиль. Его знакомая раньше занималась автобизнесом в этом городе. В поезде у Скрипаля случилось обострение цирроза печени. С вокзала мужчину увезли в больницу. 

Скрипалю якобы не оказали помощь в полном объеме из-за отсутствия медицинского полиса. Мужчина скончался, не приходя в создание. Тело вскрывать не стали. Разбираться в обстоятельствах гибели брата в Петербург прилетела старшая сестра, Юлия Скрипаль. Однако подробностей не добилась.

Тело Александра выдали для последующего погребения, но Юлия Скрипаль решила кремировать брата. Позже урну с прахом захоронят в Лондоне. Издание отмечает, что сопровождавшая в поездке Александра Скрипаля женщина исчезла после 4 марта 2018 года. 

Напомним, 4 марта двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери, как заявили британские власти — с признаками отравления "Новичком". Премьер Британии Тереза Мэй обвинила в причастности к отравлению Россию, та в ответ заявила, что это провокация западных спецслужб.

Сергей Лавров сообщил, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить веществом BZ, которое стояло на вооружении стран НАТО.

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