"Дело Скрипаля": британские спецы "зачистят" все вещдоки химреактивами

Зачистку проведут в местах, которые в начале марта посетили Скрипали. Это сетевой итальянский ресторан Zizi, в котором 4 марта обедали пострадавшие, паб Mill, скамейка, где Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили без сознания. В списке также станции скорой помощи, дом офицера полиции Ника Бейли (он находился в коме после прибытия на место инцидента со Скрипалями, — прим.altapress.ru.). Работы по очистке займут несколько месяцев.

"Зачистка" улик и морских свинок

Великобритания уничтожением важных улик в деле отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии заметает следы постановочной провокации в отношении России, говорится в распространенном 17 апреля сообщении посольства РФ в Соединенном Королевстве и Северной Ирландии. Пресс-секретарь российского посольства прокомментировал объявление британскими властями начала операции по очистке мест в английском Солсбери.

В посольстве пришли к выводу, что "так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя "сжигание потенциально зараженных предметов", на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать".

"Подобное уже наблюдалось — например, в случае с умерщвлением домашних животных Сергея Скрипаля (две морские свинки и кот, — прим.ред.). Одним словом, грубое нарушение Великобританией норм международного права призвано замести следы постановочной провокации в отношении России", — заявили в российской дипмиссии.

Британский полицейский не отравился повторно

У сотрудников российской дипмиссии в Лондоне возник закономерный вопрос: почему до сих пор ни у кого из жителей Солсбери, кроме трех пострадавших, не были выявлены симптомы отравления нервнопаралитическим веществом?

И это вещество, <...как теперь выясняется, все это время находилось в местах общественного пользования и которое, согласно британским экспертам, "не испаряется" и "не исчезает со временем", а для его удаления необходима дезинфекция с помощью специальных химических средств.>

"Если эти утверждения верны, то совершенно непонятно, как Ник Бейли, который после выписки из больницы вернулся в свой собственный дом, не подвергся повторному воздействию отравляющего вещества", — говорится в заявлении.

Более того, все это время британские власти продолжали заверять жителей Солсбери, что "риск заражения минимален".

Российские дипломаты также прокомментировали данные Министерства окружающей среды Соединенного Королевства (согласно которым Скрипали были отравлены веществом в жидком виде, — прим.ред.).

"Мы не удивлены появлением очередной версии отравления в Солсбери, о которой, как и ранее, посольство узнало из британских СМИ. Власти по-прежнему не считают необходимым официально информировать российскую сторону о ходе расследования", — подчеркнули в посольстве.

Чем отравили?

Количество появления новых версий "впечатлило" сотрудников российского посольства.

"Со ссылками на источники на Уайтхолле и органах безопасности сначала утверждалось, что отравляющее вещество было распылено через вентиляционную систему автомобиля, затем — что оно было нанесено на ручку входной двери дома Скрипаля в виде прозрачного геля, теперь речь идет о "жидкости". И что примечательно, никакого опровержения/подтверждения со стороны британских государственных структур так и не последовало. Интересно, какая версия появится завтра?", — задаются вопросом в посольстве.

Состояние здоровья шпиона

17 апреля британские медики отчитались о состоянии здоровья 66-летнего Сергея Скрипаля — он вышел из критического состояния, сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании, пишет "КП". Доктор Кристин Бланшард из Salisbury District Hospital уточнила, что он быстро поправляется. При этом Скрипаля в Лондоне рассматривают как британского подданного, поэтому о консульском доступе к нему речи не идет, пишет newsru.com.

На прошлой неделе стало известно, что состояние гражданки РФ Юлии Скрипаль, также отравленной в Солсбери, заметно улучшилось, после чего доктора сочли возможным выписать ее из больницы.

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4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.

Британская химическая лаборатория в Портон-Дауне не смогла установить страну происхождения вещества из Солсбери.

Тем не менее Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту.