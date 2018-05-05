Когда Путин назовет имя нового главы правительства

Инаугурация президента РФ состоится 7 мая. Точную дату внесения кандидатуры главы правительства Песков не назвал, отметив, что это исключительная прерогатива президента.

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента России:

— Перед вновь вступившим в должность главой государства правительство слагает свои полномочия, соответственно, с этого момента можно ожидать инициативы президента по внесению кандидатуры председателя правительства.

Позже станет известен персональный состав кабинета и его новая рабочая структура — по закону предложения об этом представляет новый премьер, а итоговые указы о назначении подписывает президент, пишет РБК. Источники издания в Кремле и правительстве считают, что шансы Дмитрия Медведева остаться в должности премьер-министра очень высоки.