Когда Путин назовет имя нового главы правительства

Владимир Путин вправе внести в Госдуму кандидатуру на пост главы правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщают "Известия".
Инаугурация президента РФ состоится 7 мая. Точную дату внесения кандидатуры главы правительства Песков не назвал, отметив, что это исключительная прерогатива президента.
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента России:
— Перед вновь вступившим в должность главой государства правительство слагает свои полномочия, соответственно, с этого момента можно ожидать инициативы президента по внесению кандидатуры председателя правительства.
Позже станет известен персональный состав кабинета и его новая рабочая структура — по закону предложения об этом представляет новый премьер, а итоговые указы о назначении подписывает президент, пишет РБК. Источники издания в Кремле и правительстве считают, что шансы Дмитрия Медведева остаться в должности премьер-министра очень высоки.
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