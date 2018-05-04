Путин отправил в отставку пятерых генералов Следственного комитета и МВД

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности высокопоставленных сотрудников Следственного комитета и МВД. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Свои посты покинут:
- начальник управления МВД по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов,
- руководитель следственного управления СК по Пермскому краю генерал-лейтенант Марина Заббарова,
- прокурор Тульской области Александр Козлов,
- начальник главного управления МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Виктор Кошелев,
- заместитель начальника главного управления МВД по Краснодарскому краю полковник полиции Юрий Кузнецов,
- первый заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-майор Иван Лукин,
- руководитель следственного управления СК по Рязанской области генерал-майор Владимир Махлейдт,
- прокурор Удмуртской Республики Сергей Панов.
О причинах кадровых перестановок не сообщается, сообщает РИА Новости.
Тем же указом произведены 16 кадровых назначений в региональные управления ФСИН и МВД, пишет Газета.Ru.
Новогодний "сюрприз"
В апреле президент РФ снял с должностей 11 генералов МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний и Следственного комитета.
Крупные перестановки в силовых ведомствах произошли в январе нынешнего года — тогда сообщалось, что сокращение 10 тысяч должностей в системе ГИБДД стало неприятным новогодним подарком для сотрудников Госавтоинспекции. Для многих сокращение огромного штата МВД за счет одной из самых недоукомплектованных структур ведомства стало неприятной неожиданностью.
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