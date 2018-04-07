Путин уволил 11 генералов-силовиков

Президент России Владимир Путин уволил 11 генералов из МВД, следкома, федеральной службы исполнения наказаний и министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям. Об этом говорится в указе главы государства.
Большинство указанных в списке генералов работали в регионах. Алтайского края эта "чистка рядов" не затронула. Причины увольнения генералов не сообщаются.
Как говорят источники “Коммерсанта” ко многим уволенным руководителям в последнее время были вопросы. В основном они возникали из-за уголовных дел в отношении их подчиненных и волокиты при расследовании резонансных преступлений.
Подобные увольнения происходят впервые за 2018 год, отмечают РИА Новости. Однако в 2017 году подобные серьезные кадровые перестановки проводили трижды. Тогда же Путин высказывался о том, что необходимо ужесточить требования к кандидатам на ключевые посты (речь шла от МВД).
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