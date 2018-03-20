Люберецкие охранники выгнали полуголых африканских проституток на мороз

Двух практически полностью раздетых девушек на улице встретили случайные прохожие, сообщает Nation News. На одной из них было только нижнее белье, на другой — спортивные штаны и тапочки.

Они пожаловались проходившим мимо местным жителям, что охранник парковки забрал у них одежду и мобильные телефоны, а затем выставил за дверь, оставив в таком виде на морозе. Мужчины заставили охранника вернуть девушкам их вещи.

Неизвестно, сколько времени пострадавшим иностранкам пришлось провести на улице практически без одежды. Сообщается, что их обидчика после произошедшего уволили, пишет ura.ru.