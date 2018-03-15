10 вопросов о самой массовой репрессивной операции в Алтайском крае в 1937 году

Краткое содержание

"Маренич меня оштрафовал, за это он и подохнет в тюрьме". Эти слова колхозника из Хабарского района много лет спустя приведет сын Маренича в прошении о реабилитации отца.

История эта простая и страшная. Максим Маренич, бригадир колхоза "Путь Сталина", оштрафовал земляка за брак. Тот не остался в долгу: в 1937-м написал донос. 48-летнего бригадира арестовали, а вскоре и расстреляли в Славгороде.

Случай это далеко не единичный: политику государства нередко использовали для сведения личных счетов, утверждает историк Виктор Разгон.

Эпидемия доносительства поразила тогда значительную часть общества, писал краевед Василий Гришаев, причем коммунистам и комсомольцам это даже вменяли в прямую обязанность.

И все же репрессии отнюдь не были чистой инициативой "снизу". Так что же тогда произошло?

Какова была цель кулацкой операции?

1937 год принято считать временем чистки элиты. Да, и это было. В тот год, например, в жернова репрессий попала почти вся властная верхушка Барнаула — все три секретаря горкома, председатели краевого суда и горсовета, начальник гормилиции, управляющий банком и т.п.

Однако в 1937-м власти запустили сразу несколько репрессивных операций. Самая кровавая из них — кулацкая — прокатилась по стране, как сибирский цирюльник: машина по промышленной вырубке леса.

В ходе только этой операции в стране арестовали 767 397 человек. Главными ее задачами власти поставили уничтожение самой почвы для "пятой колонны" и, кроме этого, укрепление колхозного строя.

Кулацкая операция проходила с 5 августа 1937 года по 15 марта 1938 года, за это время репрессировали 20,5 тыс. жителей края. Около четверти из них осудили в Новосибирске, до выделения Алтайского края из Западно-Сибирского. Судьбу остальных решила в Барнауле алтайская тройка. 45,5% были приговорены к высшей мере.

Кто был инициатором репрессий?

Кулацкая операция не была произволом нехороших "бояр" при добром "царе". Старт ей дали два документа: постановление Политбюро ЦК компартии, которое правило страной, от 2 июля "Об антисоветских элементах". И шифрованная телеграмма Сталина от 3 июля, разосланная на места.

Именно Политбюро дало чрезвычайные полномочия НКВД — право отправлять людей в лагеря или "в расход".

Чуть позже глава НКВД Ежов издал секретный приказ №00447. Там он утвердил регионам контрольные цифры арестов. Алтаю после образования края "выделили" лимит в 2,5 тыс человек по первой категории (расстрел) и 1 тыс. по второй (лагерь).

Но чекисты края не раз запрашивали "прибавку". В итоге в ходе кулацкой операции краю было утверждено лимитов более чем на 15 тыс. человек.

Кого включили в целевые группы?

Выбор жертв определялся их принадлежностью к социально чуждым контингентам и маргинальным "группам риска", поясняет Виктор Разгон. А одной из главных целей были бывшие кулаки — в Алтайском крае их было 68% осужденных в 1937-м.

Между тем, к тому моменту эти люди уже распрощались со своим кулацким прошлым — так что раскулачивали уже раскулаченных. К примеру, имущество 54-летнего Петра Кудрина, признанного кулаком, распродали еще в 1931-м. Вместе с семьей он переехал в Тогульский район — жить-то надо. И в тот роковой год мыл золото на приисках — был простым работягой. А в 1937-м его арестовали и приговорили к расстрелу как бывшего кулака.

Грехом была и вера в Бога, членство не в той партии, родители-кулаки. Арестовывать по приказу Ежова надо было и воров, грабителей, аферистов. Хотя, сказать по правде, уголовников среди арестованных в крае было всего-то 11%.

52,8% репрессированных в Алтайском крае по кулацкой операции - члены колхозов и совхозов, 19,5% рабочие. 7% осужденных по группе "бывшие кулаки" были бригадирами.

Как объясняли власти аресты?

Люди, конечно, не могли не видеть, что творится. Когда в селе Карабинка Солтонского района вели под арест 35 колхозников и единоличников, их с криками сопровождали родственники, свидетельствовал очевидец.

Как все это объясняли людям? Страна во враждебном окружении. И чем она богаче, тем больше злится "оголтелая свора фашистствующей буржуазии" и "пачками засылает к нам диверсантов и вредителей" — так говорил Ежов.

Поэтому чуть не в каждом номере "Алтайской правды" — правильно поданный репортаж из зала суда.

Новичиха: Филипп Стрелец, зав. земельным отделом райисполкома. Ездил по селам на больных лошадях, распространял чесотку.

Курья: "Презренный враг народа Богдашкин" (экс-председатель райисполкома) срывал мероприятия по повышению колхозного урожая. Топчиха: "Извиваясь гадюкой, Минаков пытался скрыть от суда свои вредительские действия".

Как реагировали люди на пропаганду?

Некоторые историки пишут: в 1937 году людей охватил мистический ужас — непонятно, по какому принципу арестовывают. Жертвами могли стать и пролетарии, и середняки, и искренне преданные партии большевики. На текстильной фабрике Бийска изъяли 20 рабочих, в том числе... стахановцев. Можно было написать: "недовыявленный кулак" — и все, судьба решена.

Виктор Разгон пишет, что после проведения одной из крупнейших в регионе карательных операций в Солтонском районе отмечен такой факт: не одна сотня работников не выходит на работу — ожидают ареста.

Между тем, 1937 год — это еще и первые в СССР выборы в Верховный Совет. И газеты рисуют самую радостную картину жизни в советской стране.

"Да здравствует наша цветущая родина"! — кричит первая полоса, призывая выйти на митинг в поддержку выборов."Первый раз буду избирать наше правительство и очень рад, что живу в такой счастливой стране", — рассказывает в "Алтайской правде" юноша.

К тому же власти есть что предъявить народу. В Барнауле только что построен крупный меланжевый комбинат. В ноябре откроют клуб БМК с кинозалом. На октябрь намечена большая межколхозная ярмарка. А в кинотеатре №1 дают комедию "Крылатый маляр". Счастье есть — и никаким врагам его не разрушить. Надо лишь сплотиться вокруг партии Ленина-Сталина...

Если людей сажали в тюрьму, значит, было за что?

На самом деле утверждать, были ли хоть в чем-то виновны люди, нет смысла: никто этого не выяснял. С виной Максима Маренича, например, разобрались за две недели: 10 ноября бригадира арестовали, 23-го осудили, 1 декабря — расстрел. И только 23 года спустя дело прекратили — он не совершил преступления.

На дело Петра Кудрина хватило месяца: с 6 октября (арест) до 3 ноября (приговор). Причем по факту 40% арестованных кулаками вообще никогда не были, в том числе 7% — это бригадиры колхозов. Происхождение огульно приписывали в погоне за показателями, расскажет пару лет спустя алтайский чекист Никифор Баев.

Почитайте допросы свидетелей по делам осужденных, проведенные в конце 1950-х. Вот характерная запись со слов экс-председателя Сростинского сельсовета.

"Меня как председателя сельсовета принуждали давать всякого рода справки и характеристики на граждан, причем ложные, писанные под диктовку работников ОГПУ. Давал я ложные фальшивые характеристики на граждан лишь потому, что боялся, что если не дам, то и меня заберут".

Справки сельсоветов, между тем, были главной уликой.

Но все-таки были же открытые суды, о которых писали газеты?

Описание судебных процессов, которое давали газеты, на которых выступали защитники, а обвиняемые могли хоть что-то сказать, — это лишь дымовая завеса.

Намного больше "врагов" осуждали тройки: поточным методом и без вызова обвиняемых они выносили вердикт лишь по справкам из уголовных дел. Что такое поточный метод, можно судить хотя бы по первому дню заседания тройки — 30 октября: составлено 27 протоколов на 311 человек. Из них 218 приговорили к высшей мере.

Тройку на Алтае создали 27 октября — после выделения Алтайского края из Западно-Сибирского. Как и во всех регионах, в нее вошли глава местного НКВД (Серафим Попов), первый секретарь обкома-крайкома партии (Леонид Гусев) и прокурор (Нил Поздняков).

Заседания алтайской тройки проходили в Барнауле, по-видимому, в здании на ул. Ползунова, 34.

Что за люди были исполнителями приговоров?

Исполнителями репрессивных операций тех лет были молодые, в общем-то, люди. К примеру, Нилу Позднякову было 39, Леониду Гусеву — 30. Серафиму Попову, самому главному из них, — 33. Эти люди, а также их многочисленные подчиненные, организовали и провели гигантскую работу по изъятию из общества "вредного социального элемента". Причем в короткие сроки: 5,5 месяцев.

К концу 1937 года в алтайском управлении НКВД трудилось более 300 оперативников (из них около 100 в Барнауле). Однако в районах исполнителей не хватало — ведь арестовывать надо было порой десятки человек в день.

Ну, что делать? К делу привлекали фельдегерей, милиционеров, пожарных, партработников, комсомольцев, секретных сотрудников НКВД, сельский актив — все они несут свою долю ответственности.

Многие чекисты в дальнейшем были наказаны — значит, власти приняли меры?

В самом деле, в 1939-1941 годах следственные дела тех лет проверила прокуратура. После этого многих чекистов арестовали и осудили. Расстрелян был и алтайский "Ежов" — Серафим Попов. Но эта кампания проводилась не из гуманистических соображений, считают многие историки.

Таким способом партийные вдохновители репрессий "освобождали себя от ответственности за репрессивную кампанию и возвращали органы НКВД в рамки своих первоначальных полномочий", — полагает историк Алексей Тепляков. Тем более, что многие исполнители отделались наказанием чисто символическим.

А вот реабилитировали в тот период всего 237 человек. Это при 20,5 тыс. осужденных.

Какова дальнейшая судьба алтайских исполнителей репрессий?

Прокурора края Нила Позднякова арестовали в начале 1938 года — его соратник Попов приписал ему троцкизм. Поздняков прошел через все, что прошли другие арестанты, чью судьбу только вчера решал он. Ему много дней не давали садиться, отбивали опухшие ноги, били головой о стенку.

Спас его, видимо, арест Попова. Позднякова оправдали. На фронте он был начальником инспекции управления тыла Северной группы войск — раскрывал хищения в армии. А после войны работал в прокуратуре Калининской области, писал книги, читал лекции. Он был ветераном партии и, видимо, жил хорошо. В 1996 году прокурор края его реабилитировал.

А главного в крае большевика Леонида Гусева, не проработавшего в крае и трех месяцев, в 1937-м жители Алтая избрали депутатом Верховного совета. После завершения кулацкой операции он много лет трудился в госбезопасности. В 1960 году его исключили из компартии за нарушения законности, но передумали и восстановили. Он окончил Московский юринститут, уволился из МГБ, защитил диссертацию. И учил молодежь.

Примечание. Использованы книги Василия Гришаева "Реабилитированы посмертно", а также "Большой террор в Алтайском крае 1937-1938 годов", "Массовые репрессии в Алтайском крае 1937-1938 годов. Приказ №00447", база данных "Жертвы политического террора в СССР" и открытые источники в Интернете.