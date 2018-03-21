В администрации Путина заявили, что массовые отставки губернаторов не намечаются

Поэтому большого числа досрочных отставок губернаторов до сентября ожидать не стоит, заявили источники издания. При этом там уточнили, что речь может идти только о точечных заменах.

Скорее всего, замечают эксперты РБК, речь может идти об отставке кого-либо из возрастных региональных начальников или тех, кто заявит самостоятельное желание уволиться со своего поста.

То есть ситуация прошлого года, когда осенью уволили губернаторов 11 регионов, вряд ли повторится.

Всего же в единый день голосования прямые выборы губернаторов пройдут в 17 регионах, еще в трех глав будут избирать в заксобраниях.