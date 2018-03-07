В УМВД России по Барнаулу назначили нового начальника

Этим же приказом Максима Гердта освободили от должности заместителя начальника управления уголовного розыска краевого главка.

Нового руководителя личному составу краевой полиции представил заместитель начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Александр Лаас.

Справка

Максим Гердт поступил на службу в 1999 году в качестве участкового инспектора Романовского отдела внутренних дел. Затем руководил ОМВД России по Тюменцевскому району, МО МВД России "Каменский", ОМВД России по Новоалтайску. В 2016 году его назначили на должность заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. С 2018 являлся временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по Барнаулу.