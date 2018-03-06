Уволилась руководитель пресс-службы краевого парламента

Официальная формулировка — по собственному желанию. Впрочем, в журналистских кругах было известно о трениях между Якушевой и руководителем аппарата АКЗС Инной Казанцевой, которая, начав работать в парламенте весной 2017 года, не смогла найти общий язык с руководителем пресс-службы.

На своей странице в Фейсбук Анна Якушева написала, что начинает новый этап — "интересный, полный новых встреч, идей, путешествий и приключений, задач".

Анна Якушева,

экс-руководитель пресс-службы АКЗС: