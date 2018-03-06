Уволилась руководитель пресс-службы краевого парламента

Анна Якушева, руководитель пресс-службы Алтайского краевого Заксобрания, уволилась после 10 лет работы в парламенте.
Официальная формулировка — по собственному желанию. Впрочем, в журналистских кругах было известно о трениях между Якушевой и руководителем аппарата АКЗС Инной Казанцевой, которая, начав работать в парламенте весной 2017 года, не смогла найти общий язык с руководителем пресс-службы.
На своей странице в Фейсбук Анна Якушева написала, что начинает новый этап — "интересный, полный новых встреч, идей, путешествий и приключений, задач".
Анна Якушева,
экс-руководитель пресс-службы АКЗС:
— Безмерно благодарна всем, кто помогал мне в работе на краевое законодательное собрание в прошедшее 10-летие. Это было интересно, насыщенно и полезно. Пока осматриваю горизонты и ищу направления, но знаю точно — увидимся.
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