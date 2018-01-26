В МВД рассказали, по какой причине сократят 10 тысяч должностей в ГИБДД

"Сообщаем, что в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации и передачей функций по фиксации правонарушений на дороге в компетенцию иных федеральных органов исполнительной власти сокращение штатной численности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации проводится в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД территориальных органов МВД России", — говорится в ответе на запрос за подписью врио начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ В.В. Колесника.

В МВД также подтвердили информацию, что непосредственно решать, какие именно должности предстоит сократить, а какие оставить будут на уровне региональных управлений МВД.

"Вопросы определения критериев увольнения со службы в органах внутренних дел Российской Федерации сотрудников находятся в компетенции руководителей территориальных органов регионального уровня. Поскольку имеющийся некомплект в территориальных органах МВД России значительно выше количества сокращаемых должностей, то все увольняемые сотрудники имеют реальную возможность дальнейшего трудоустройства в органах внутренних дел", — отметил Колесник.