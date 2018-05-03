Путин может отказаться от проезда по столице к Кремлю в день инаугурации

Сегодня, 10:34.
Политика

Инаугурация президента РФ Владимира Путина возможно пройдет без традиционного проезда президентского кортежа по Москве, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с организацией подготовки мероприятия.

Владимир Путин входит в Георгиевский зал Кремля.
Владимир Путин входит в Георгиевский зал Кремля. Фото: onf.ru.

Ранее источники рассказывали, что окончательный сценарий инаугурации еще не утвержден. Программу планировалось согласовать в ближайшее время.

На прошлых инаугурациях Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта ФСО.

"Возможно, в этот раз откажутся от торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю", — рассказал собеседник агентства.

Ранее администрация президента РФ порекомендовала членам кабинета министров, а также региональным властям в преддверии инаугурации Владимира Путина "снизить медийную активность", пишет ura.ru. Решение связано с тем, что в официальной повестке дня не должно быть никаких иных событий федерального уровня.

Кремлевский диктор Евгений Хорошевцев проведет инаугурацию избранного президента РФ Владимира Путина.

Мероприятие запланировано на 7 мая. Предполагается, что мероприятие посетят 5000 гостей.

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