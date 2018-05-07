Новую инаугурацию Путина сделают короче, чем предыдущую

Церемония вступления Владимира Путина в должность главы государства 7 мая пройдет быстрее, чем в 2012 году. Об этом "Известиям" рассказали эксперты по протоколу.
Президентом избрали действующего главу государства, а значит в программе не будет моментов, связанных с передачей власти от одного человека к другому — например, вручения ядерного чемоданчика. Также из сценария исключили речь уходящего главы государства.
Сократится и маршрут следования президента: в этот раз Владимиру Путину не придется переезжать из Дома правительства в Кремль, как в 2012 году. Из рабочего корпуса президент сразу направится в Большой Кремлевский дворец.
Часовая трансляция сократится на 10 минут. Прямой эфир будут вести "Первый канал", "Россия 1" и НТВ. В целом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сценарий седьмой в истории России и четвертой для Владимира Путина инаугурации будет схож "с традиционной церемонией, которая существует".
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