Эксперты Кудрина предложили создать "цифровых двойников" россиян

Эксперты центра предложили при рождении ребенка передавать информацию о нем так называемый "в океан данных" и со временем пополнять его новыми данными. На основании этой информации россияне смогут автоматически получать целый ряд услуг: начисление социальных выплат матери, запись ребенка в детский сад и приглашение получить паспорт.

Согласно документу, новый министр или вице-премьер должен возглавить "центр цифровой трансформации".

"В распоряжение данной структуры управления должен быть передан весь бюджет, выделяющийся в настоящий момент на автоматизацию органов власти с целью его концентрации на задачах цифровой трансформации", — говорится в тексте.

Предполагается, что в число основных задач упомянутого центра будут входить: определение системы координат для всей страны, определение архитектуры государственных сервисов, пишет ura.ru. Кроме того, новая структура будет заниматься обеспечением появления программ развития федеральных органов исполнительной власти и другие.

Ранее сообщалось, что после инаугурации Путина Кудрин заберет экономические полномочия у Медведева, который, как ожидается, снова станет премьер-министром. Экс-министр финансов Алексей Кудрин, скорее всего, получит должность в администрации российского президента.