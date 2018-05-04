Эксперты Кудрина предложили создать "цифровых двойников" россиян

Центр стратегических разработок (ЦСР), председателем совета которого является Алексей Кудрин, подготовил доклад "Государство как платформа". В документе предполагается появление "цифровых двойников" жителей России, а также введение должности министра или вице-премьера по "цифровой трансформации", сообщает RNS.
Эксперты центра предложили при рождении ребенка передавать информацию о нем так называемый "в океан данных" и со временем пополнять его новыми данными. На основании этой информации россияне смогут автоматически получать целый ряд услуг: начисление социальных выплат матери, запись ребенка в детский сад и приглашение получить паспорт.
Согласно документу, новый министр или вице-премьер должен возглавить "центр цифровой трансформации".
"В распоряжение данной структуры управления должен быть передан весь бюджет, выделяющийся в настоящий момент на автоматизацию органов власти с целью его концентрации на задачах цифровой трансформации", — говорится в тексте.
Предполагается, что в число основных задач упомянутого центра будут входить: определение системы координат для всей страны, определение архитектуры государственных сервисов, пишет ura.ru. Кроме того, новая структура будет заниматься обеспечением появления программ развития федеральных органов исполнительной власти и другие.
Ранее сообщалось, что после инаугурации Путина Кудрин заберет экономические полномочия у Медведева, который, как ожидается, снова станет премьер-министром. Экс-министр финансов Алексей Кудрин, скорее всего, получит должность в администрации российского президента.
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