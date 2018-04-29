Дмитрий Медведев рассказал, когда уйдет на отдых

Действующий премьер-министр выразил готовность приносить пользу стране на любом посту.

"Безусловно, я пока не собираюсь уходить отдыхать. Я готов работать и буду работать там, где смогу принести максимальную пользу своей стране", — заявил Медведев в разговоре с Дмитрием Брилевым в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Он добавил, что кабинет министров в последние годы работал в беспрецедентных условиях, пишет ura.ru.

Инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая. После нее кабинет министров сложит свои полномочия. Уже на следующий день Госдума России планирует утвердить кандидатуру нового главы правительства.

Ранее сообщалось, что , что бывший министр финансов Алексей Кудрин 23 апреля встречался с Дмитрием Медведевым — за две недели до инаугурации, после которой начнется формирование нового состава правительства. И, по словам Кудрина, он как раз представил свои предложения о структуре нового кабинета.