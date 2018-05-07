Алтайские политики постят из Кремля: "В ожидании Великого Президента Великой страны"

7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента Российской Федерации. Самые молодые алтайские депутаты Госдумы — Даниил Бессарабов и Наталья Кувшинова — еще за час до самой церемонии начали постить в Instagram снимки из Большого кремлевского дворца, где они ожидали инаугурацию Владимира Путин.