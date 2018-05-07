Алтайские политики постят из Кремля: "В ожидании Великого Президента Великой страны"

7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента Российской Федерации. Самые молодые алтайские депутаты Госдумы — Даниил Бессарабов и Наталья Кувшинова — еще за час до самой церемонии начали постить в Instagram снимки из Большого кремлевского дворца, где они ожидали инаугурацию Владимира Путин.
Фото с алтайским депутатом Виктора Зобневым и бывшим крымским прокурором Натальей Поклонской залил в Facebook их коллега по Госдуме Дмитрий Белик. А депутат Александр Прокопьев поделился снимком из Кремля уже после окончания мероприятия.
7 мая. Большой Кремлевский дворец. Инаугурация нашего президента. «Наш ориентир – это Россия для людей», – говорит Владимир Владимирович. А до начала церемонии многие в зале обсуждали новые майские указы президента, которые скоро должны выйти. Говорили, что это будет целая программа по борьбе с бедностью, развитию науки и технологий, масштабному обновлению городов и сел, социальной политике. Об этом была и инаугурационная речь Владимира Владимировича. «Мы одна мощная команда, которой по плечу любые задачи», – сказал президент. И это огромная ответственность для всех нас! #Президент #Путин #Россия #ВВП
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.