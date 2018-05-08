Медведев назвал имена новых членов правительства

Первым вице-премьером правительства должен стать Антон Силуанов. По данным РБК, он совместит этот пост с должностью министра финансов.



На пост вице-премьера по здравоохранению, образованию и социальной политике Медведев предложил председателя Счетной палаты Татьяну Голикову. До этого она уже была "социальным" министром в правительстве

Должность вице-премьера сохранит Виталий Мутко. Однако теперь он будет курировать не спорт, а строительство.



Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, до этого курировавшая социальный блок, будет отвечать за культуру и спорт.



Вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу должен стать замминистра обороны Юрий Борисов.

Экс-губернатор Воронежской области, бывший глава Минсельхоза и полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев предложен на пост вице-премьера по сельскому хозяйству.

Дмитрий Козак предложен на пост вице-премьера по вопросам промышленности и энергетики.

Первый зам руководителя аппарата правительства Максима Акимов должен занять пост вице-премьера по вопросам транспорта и связи.



Помощника президента Константина Чуйченко Медведев предложил назначить руководителем аппарата правительства в ранге вице-премьера. Ранее этот пост занимал Сергей Приходько, который прославился после скандала с Настей Рыбкой и Олегом Дерипаской.



Среди новых заместителей премьера не будет входивших в прежний кабмин первого вице-премьера Игоря Шувалова, вице-премьеров Дмитрия Рогозина, Аркадия Дворковича, Александра Хлопонина и Сергея Приходько.