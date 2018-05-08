Медведев назвал имена новых членов правительства

И.о. премьер-министра Дмитрий Медведев назвал кандидатов на посты вице-премьеров в новом правительстве. Это произошло на встрече с членами фракции "Единая Россия" в Госдуме.
Первым вице-премьером правительства должен стать Антон Силуанов. По данным РБК, он совместит этот пост с должностью министра финансов.
На пост вице-премьера по здравоохранению, образованию и социальной политике Медведев предложил председателя Счетной палаты Татьяну Голикову. До этого она уже была "социальным" министром в правительстве
Должность вице-премьера сохранит Виталий Мутко. Однако теперь он будет курировать не спорт, а строительство.
Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, до этого курировавшая социальный блок, будет отвечать за культуру и спорт.
Вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу должен стать замминистра обороны Юрий Борисов.
Экс-губернатор Воронежской области, бывший глава Минсельхоза и полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев предложен на пост вице-премьера по сельскому хозяйству.
Дмитрий Козак предложен на пост вице-премьера по вопросам промышленности и энергетики.
Первый зам руководителя аппарата правительства Максима Акимов должен занять пост вице-премьера по вопросам транспорта и связи.
Помощника президента Константина Чуйченко Медведев предложил назначить руководителем аппарата правительства в ранге вице-премьера. Ранее этот пост занимал Сергей Приходько, который прославился после скандала с Настей Рыбкой и Олегом Дерипаской.
Среди новых заместителей премьера не будет входивших в прежний кабмин первого вице-премьера Игоря Шувалова, вице-премьеров Дмитрия Рогозина, Аркадия Дворковича, Александра Хлопонина и Сергея Приходько.
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