Пособие как завоевать русских женщин создали для латиноамериканцев к Чемпионату мира

Руководство для фанатов-любовников вошло в число раздаточных материалов курса русского языка и культуры, который проходят члены руководства AFA, футболисты, технический персонал и журналисты из Аргентины.

Вот некоторые выдержки, как, по мнению латиноамериканцев, надо завоевывать россиянок:

— Для русской женщины, как и для всякой женщины, важно, насколько вы опрятны, приятно ли пахнете и хорошо ли одеты. Первое впечатление для нее крайне важно, следите за своим внешним видом. — Русские женщины любят, когда мужчины проявляют инициативу, так что, если вы в себе не уверены, практикуйтесь в общении с большим числом женщин. — Русским девушкам не нравится, когда к ним относятся, как к вещи. Русские девушки ненавидят скучных мужчин. Будь позитивен. Не задавай обыкновенных вопросов, будь оригинален.

Напомним, что 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.