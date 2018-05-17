Пособие как завоевать русских женщин создали для латиноамериканцев к Чемпионату мира

Для аргентинских футбольных болельщиков, собирающихся на ЧМ-2018 в Россию, ассоциация футбола этой страны (AFA) создала список рекомендаций по покорению сердец русских женщин. Об этом рассказывает сайт "ИноСМИ".
Руководство для фанатов-любовников вошло в число раздаточных материалов курса русского языка и культуры, который проходят члены руководства AFA, футболисты, технический персонал и журналисты из Аргентины.
Вот некоторые выдержки, как, по мнению латиноамериканцев, надо завоевывать россиянок:
— Для русской женщины, как и для всякой женщины, важно, насколько вы опрятны, приятно ли пахнете и хорошо ли одеты. Первое впечатление для нее крайне важно, следите за своим внешним видом.
— Русские женщины любят, когда мужчины проявляют инициативу, так что, если вы в себе не уверены, практикуйтесь в общении с большим числом женщин.
— Русским девушкам не нравится, когда к ним относятся, как к вещи. Русские девушки ненавидят скучных мужчин. Будь позитивен. Не задавай обыкновенных вопросов, будь оригинален.
Напомним, что 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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