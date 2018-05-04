Владимир Путин получил паспорт болельщика чемпионата мира по футболу

Сегодня, 06:01.
Спорт

3 мая в Сочи российский лидер Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино посетили Центр выдачи паспорта болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года и получили свои удостоверения, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018. Фото: kremlin.ru.

Центр выдачи паспорта болельщика расположен в подтрибунном пространстве Автодрома в Сочи, в шаговой доступности от стадиона "Фишт".

Также Владимир Путин заявил, что надеется на наших футболистов: "Отдадут себя без остатка, выступят в полную силу! Покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики".

В российских городах проведения матчей ЧМ-2018 организован 21 аналогичный центр и 90 мобильных пунктов. К настоящему моменту выдано около 600 тысяч документов.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году впервые пройдет в России. Турнир откроется 14 июня.

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