Владимир Путин получил паспорт болельщика чемпионата мира по футболу

Владимир Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018. Фото: kremlin.ru.

Центр выдачи паспорта болельщика расположен в подтрибунном пространстве Автодрома в Сочи, в шаговой доступности от стадиона "Фишт".

Также Владимир Путин заявил, что надеется на наших футболистов: "Отдадут себя без остатка, выступят в полную силу! Покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики".

Путин о сборной России на ЧМ-2018: Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре. Отдадут себя без остатка, выступят в полную силу! Покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики pic.twitter.com/MzhdeG4CuO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 мая 2018 г.

В российских городах проведения матчей ЧМ-2018 организован 21 аналогичный центр и 90 мобильных пунктов. К настоящему моменту выдано около 600 тысяч документов.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году впервые пройдет в России. Турнир откроется 14 июня.