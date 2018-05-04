Владимир Путин получил паспорт болельщика чемпионата мира по футболу

3 мая в Сочи российский лидер Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино посетили Центр выдачи паспорта болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года и получили свои удостоверения, сообщает пресс-служба Кремля.
Центр выдачи паспорта болельщика расположен в подтрибунном пространстве Автодрома в Сочи, в шаговой доступности от стадиона "Фишт".
Также Владимир Путин заявил, что надеется на наших футболистов: "Отдадут себя без остатка, выступят в полную силу! Покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики".
Путин о сборной России на ЧМ-2018: Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре. Отдадут себя без остатка, выступят в полную силу! Покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики pic.twitter.com/MzhdeG4CuO— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 мая 2018 г.
В российских городах проведения матчей ЧМ-2018 организован 21 аналогичный центр и 90 мобильных пунктов. К настоящему моменту выдано около 600 тысяч документов.
Чемпионат мира по футболу в 2018 году впервые пройдет в России. Турнир откроется 14 июня.
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