Бийское предприятие поставило оборудование для одного из стадионов ЧМ по футболу 2018

Пожарная безопасность на стадионе Kazan-Arena в Казани, который примет часть матчей чемпионата мира по футболу, будет обеспечиваться с помощью оборудования, произведенного в Бийске. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на администрацию города.
Бийскими системами пожаротушения в Республике Татарстан оснастили не только упомянутый стадион, но и строящийся выставочный центр "Казань-Экспо", торговые центры и жилые комплексы.
По словам Евгения Шанулина, главного технолога предприятия, которое выпускает это оборудование, бийская продукция поставляется и в другие города России, а также в страны ближнего зарубежья.
Название компании поставщика оборудования "Бийский рабочий" не сообщил.
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