Бийское предприятие поставило оборудование для одного из стадионов ЧМ по футболу 2018

Бийскими системами пожаротушения в Республике Татарстан оснастили не только упомянутый стадион, но и строящийся выставочный центр "Казань-Экспо", торговые центры и жилые комплексы.

По словам Евгения Шанулина, главного технолога предприятия, которое выпускает это оборудование, бийская продукция поставляется и в другие города России, а также в страны ближнего зарубежья.

Название компании поставщика оборудования "Бийский рабочий" не сообщил.