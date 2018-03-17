В Заринске и Новоалтайске хотят создать 2 тысячи рабочих мест и привлечь 5 млрд рублей

Заринск

Концепция ТОСЭР Заринска предусмотривает, что здесь до 2027 года будут реализованы 9 инвестиционных проектов на 2,6 млрд рублей.

Будет создано на новых производствах более 1 тыс. новых рабочих мест.

Приоритетное направление развития территории - формирование кожевенного кластера. Его якорный проект - кожевенный завод, который уже возводит предприятие "Русская кожа" (головное предприятие - в Рязани). Стоимость данного проекта - порядка 1,5 млрд рублей. Предприятие планируется ввести в эксплуатацию уже в конце 2018 года. Производство будет запускаться в два этапа, рассказывали на предприятии в декабре 2017 года. Сначала только на 60% мощности — чтобы отладить все цепочки и механизмы. К концу 2019 года планируется выйти на полный цикл — 600 тонн в месяц готовой продукции.

Предполагается, что вокруг завода запустятся производители обуви, кожгалантереи, а также кожаных диванов и кресел.

Новоалтайск

В преддверии присвоения статуса власти подписали предварительные соглашения с 7 потенциальными инвесторами. В рамках этих проектов планируется создание научно- производственного центра инновационных разработок в области биорегуляции, специализированного питания, производственного комплекса по выпуску инновационных высокоэффективных кормов для рыб на основе глубокой переработки льняного жмыха, предприятий по производству мягких сыров и масла, экспериментального тепличного комплекса для выращивания и интродукции лекарственного сырья, саженцев плодово-ягодных культур и овощей, а также организация производства кормовых добавок, сообщает сайт правительства.

Всего о намерениях по реализации инвестпроектов в ТОСЭР Новоалтайска подтвердили 9 компаний. Их сферы деятельности: машиностроение, производство готовых текстильных изделий, организация вторичной переработки полимерных материалов, изготовление органических удобрений и кормов для непродуктивных животных.

Предполагаемый объем частных инвестиций - 3 млрд рублей.

Планируется, что будет создано более 900 рабочих мест.

Создание ТОСЭР в Новоалтайске позволит диверсифицировать экономику города, говорится на сайте правительства, и снизить зависимость от градообразующего предприятия – "Алтайвагон".

Какие льготы действуют в ТОСЭР?

Резиденты ТОСЭР, по закону, освобождаются от уплаты налога на имущество организаций, при этом движимое имущество должно быть не старше пяти лет и располагаться на территории. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в краевой бюджет составит 5% (вне ТОСЭР – 17%).

Обе льготы будут действовать в течение 5 лет с момента регистрации компании на территории. Затем еще 5 лет ставка налога на прибыль (в региональном бюджете) будет составлять 10% (вне ТОСЭР – 17%).

Объем страховых взносов для резидентов, сообщили в Минэкономики края, сократится более чем в 3 раза.

Как пояснял лидер фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергей Приб, право на "льготные" 5 лет наступают после того, как введены основные фонды и компания-резидент зарегистрирована. Резидентом может стать и действующая компания, расположенная в Заринске, если она будет готова к инвестициям и соблюдению условий, прописанных в федеральном законе.

Просто зарегистрироваться в Заринске и начать получать льготы любая желающая компания не сможет. Согласно федеральному законодательству:

каждый резидент должен будет принять на работу не менее 20 человек в течение первого года (или сохранить среднюю численность за последние три года – для действующих компаний),

объем капитальных инвестиций должен составить не менее 5 млн рублей за этот же период,

инвестор обязан иметь имущество на площадке ТОСЭР и не иметь филиалов в других местах.

Справка

Краевые власти начали работу по присвоению статуса ТОСЭР Новоалтайску и Заринску несколько лет назад. В прошлом году стало известно, что заявки региона одобрены, оставалось дождаться только постановления правительства. Также известно о том, что на этот статус может претендовать Рубцовск. Кроме того, обучение проходили команды Алейска и Ярового. В конце 2017 года в крае был принят региональный закон о местных льготах для резидентов ТОСЭР.