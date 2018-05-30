Что известно о Викторе Томенко, новом губернаторе Алтайского края

1. Виктору Томенко 47 лет. Он родился в Норильске, окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в цветной металлургии". Трудовую карьеру начинал на заводе с должности аппаратчик-гидрометаллурга 1-го разряда.

2. Большую часть карьеры работал в структурах "Норильского никеля". Дослужился до замгендиректора по экономике и главного бухгалтера. В ноябре 2001 года перешел в Заполярный филиал компании на пост заместителя гендиректора по экономике и финансам, позже — первого заместителя гендиректора. В 2004 году возглавил филиал.

3. На госслужбу перешел в марте 2010 года. Сначала был зампредом правительства, с конца 2011 стал сначала и.о., а потом председателем правительства.

4. Работал с тремя губернаторами: Львом Кузнецовым, Виктором Толоконским и действующим врио главы региона Александром Уссом.

5. В 2011 году занял 47-е место в рейтинге доходов чиновников по версии журнала Forbes — 112,77 млн руб (считая доход супруги — 2,8 млн рублей). Эту сумму он получил в 2010 году.

В 2017 году Томенко получил доход в размере 3,16 млн рублей. С этим результатом он не вошел даже в пятерку самых обеспеченных красноярских министров. Томенко владеет двумя квартирами, машино-местом и автомобилем Аudi Q7.

6. Проходил обучение на курсах Высшей школы государственного управления РАНХиГС по подготовке президентского кадрового резерва. Журналисты назвали эту школу "программой будущих губернаторов". Будущие кандидаты прыгали с парашютной вышки, учились стрелять, работать с военной техникой, бросать гранаты, должны были лечь под едущий БТР, прыгнуть с семиметровой скалы в реку на Агурских водопадах неподалеку от Сочи.

Некоторые выпускники программы уже стали врио ряда регионов. К примеру, Александр Бурков (Омская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область), Андрей Травников (Новосибирская область).

7. Томенко фигурировал в числе кандидатов на пост губернатора Красноярского края после отставки Виктора Толоконского в 2017 году. Однако некоторые аналитики еще тогда считали это назначение маловероятным. "Томенко считался хорошим управленцем, работая в "Норникеле", но, придя во власть, на мой взгляд, он потерялся, ничем на посту председателя правительства себя не проявил", — отзывался местный политаналитик Сергей Комарицын.

8. "Председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко давно был в кадровом резерве. Готовый губернатор, — отозвался о назначении известный политолог Евгений Минченко. — Сегодняшнее назначение Виктора Томенко ещё раз подтверждает, что "Норникель" создал одну из сильнейших управленческих команд в стране".

9. "Томенко — кандидатура Хлопонина (бывший вице-премьер правительства России. — Прим. ред.), абсолютно доверенный ему человек. Поддержка Михаила Прохорова и Сергея Чемезова", — прокомментировал другой известный политолог Александр Кынев.

10. "Виктор Томенко — жесткий менеджер. Его назначение фактически будет означать отсутствие компромиссов с алтайскими баронами. Для Алтая отличное и перспективное назначение", — отозвался популярный телеграм-канал Незыгарь, в котором регулярно появлялись публикации против предыдущего губернатора Александра Карлина.

11. Информация о некоем Викторе Томенко (возможно, тезке нового врио) содержалась в так называемых "панамских архивах" о владельцах компаний в офшорах. Такие имя и фамилия числились в списке акционеров компании IDC Strike Invest Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2005 году. Представитель Виктора Томенко Татьяна Турыгина тогда заявила, что никаких акций в российских или иностранных компаниях либо иного участия в коммерческих организациях у него нет.

12. О семье Томенко практически ничего неизвестно — были сообщения, что он женился в 19 лет. В декларации чиновника указан доход супруги в 2017 году: 357 тыс. рублей. По данным Forbes, у Томенко есть дочь.

13. Увлечения: игровые виды спорта — баскетбол и футбол. Он почитатель Пушкина, знает наизусть "Евгения Онегина", собирает книги пушкинистов. А еще он трудоголик.

Цитаты Виктора Томенко:

— Торговля является одной из ключевых отраслей экономики нашей страны. Поэтому крайне актуальными сегодня являются вопросы развития торговли, увеличения её инвестиционной привлекательности.

— Можно вспомнить слова Билла Гейтса: люди, как правило, всегда переоценивают то, что произойдет в ближайшие 2 года, и недооценивают то, что случится в ближайшие 10 лет.

— Помните, один из американских президентов, Гарри Трумэн, просил найти ему однорукого экономиста, потому что ему надоело слышать от своих советников: "с одной стороны так, но с другой…". Но так не получится, потому что любое явление нужно рассматривать с разных сторон.

— Это жизненный закон: все меняется, и если ты хочешь преуспевать, разбираться в ситуации, управлять чем-то, ты должен постоянно меняться тоже.

— По моей оценке, организация системы управления должна соответствовать тем целям и задачам, которые стоят перед государством. Они сейчас во многом определяются геополитическими обстоятельствами, в частности, внешним давлением.

P.S. Томенко увлекается баскетболом. В 2015 году по интернету разошлось видео, где он жонглирует мячами под хип-хоп.

P.P.S. А еще читает стихи:

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