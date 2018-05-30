Врио губернатора Алтайского края стал Виктор Томенко

47-летний Томенко возглавляет правительство Красноярского края с конца 2011 года. До этого работал на разных должностях в "Норильском никеле".

Ранее 66-летний Александр Карлин написал заявление об отставке по собственному желанию. Карлин руководил регионом почти 13 лет.