Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Репортаж

Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как прошла отставка губернатора Александра Карлина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Еще до начала заседания в воздухе витало напряжение. Пустоту малого зала краевого правительства заполняли лишь журналисты. Все были наготове. Несмотря на то, что вслух об отставке Карлина никто не говорил, все прекрасно понимали, что здесь должно сегодня произойти.

Неожиданно для самих себя на заседании оказались и новосибирские журналисты "Коммерсанта". В краевую столицу они приехали, чтобы наградить своей премией местных бизнесменов. А тут такое!

Хмурый Чеботаев, улыбчивый Серов

Члены правительства начали собираться только ближе к трем часам дня. Первым в зал зашел хмурый министр сельского хозяйства Александр Чеботаев, за ним бывший "соратник" по ведомству, а ныне начальник Минприроды Владимир Попрядухин. На них, как говорится, лица не было. Поздоровавшись с журналистами, они быстро проследовали на свои места. Было ощущение, что им не по себе.

Напряженным выглядел и первый вице-премьер Александр Лукьянов. Обычно довольно приветливый в этот раз он держался чрезвычайно сурово. Перекинувшись с коллегам по правительству парой словами, тут же отошел в сторону.

Одним из последних в зал прошел бессменный первый зам губернатора Карлина Сергей Локтев. Сегодня он казался еще более напряженным и сосредоточенным, чем обычно. Почти ни с кем не общаясь, второй человек в Алтайском крае ждал, когда все начнется.

Бодрее всех вели себя депутаты. На лице председателя АКЗС Александра Романенко нельзя было не заметить его фирменной улыбки. Вице-спикер Сергей Серов тоже улыбался и даже шутил, как ни в чем не бывало.

Непринужденным казался и мэр Барнаула Сергей Дугин. Его вид как-то даже взбодрил загрустивших чиновников. Кто-то из коллег схохмил: "Сергей Иванович, мы приготовили для вас яда". Шутку многие не поняли, но она хоть немного разрядила напряженную атмосферу.

Говорил спокойно

Как только на горизонте появился Карлин, шепот умолк. Члены правительства встретили его стоя.

Он стал выступать без промедления.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Вчера, 29 мая, в Москве я обратился с личным письменным заявлением на имя президента нашей страны Владимира Путина с просьбой о моей отставке. Это решение принято совершенно добровольно и осознанно. Вы знаете, что по инициативе главы нашего государства сейчас в стране проводится существенное обновление состава органов государственной власти, в первую очередь речь идет об исполнительной ветви. В этой ситуации я счел для себя правильным и своевременным обратиться к президенту с указанным выше заявлением.

Голос у губернатора был спокойным и уверенным.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— По информации, которой я располагаю, решение президента по моему заявлению может быть принято в течение текущего рабочего дня, и, по установленному порядку, одновременно с этим принимается решение о назначении временно исполняющего губернатора, председателя правительства Алтайского края.

В своей недолгой речи Карлин поблагодарил коллег, с которыми работал все эти годы и жителей края, выразивших ему свое доверия на выборах 2014 года.

Имя своего приемника уходящий губернатор, конечно же, официально не назвал, ограничившись лишь сухими словами: он "эффективно будет выполнять свои обязанности, а в сентябре этого года примет участие в прямых выборах".

Не глядя друг на друга

Шесть минут, что говорил Карлин, в зале никто не шелохнулся. Члены правительства, сидевшие за столом, опустили глаза и старались друг на друга даже не смотреть. Главный пиарщик губернатора Андрей Ляпунов слушал речь своего босса с угрюмым видом, склонив голову и облокотившись на деревянный парапет.

После того, как Александр Карлин сказал свое прощальное "Спасибо", представителей прессы попросили удалиться. Последнее заседание для уходящего губернатора продолжилось уже за закрытыми дверями.