15 самых ярких цитат Александр Карлина

— Избранный-то вы избранный, но тот, кто избранный, может быть и переизбранный. Потому что кроме ваших лучезарных улыбок мы от Троицкого района мало какой информации получаем. Вы, по всей видимости, не отдаете себе отчет, с каким трудом этот газ в 2005 году привели. Вы получили этот подарок и сейчас бездарно эту тему не решаете.