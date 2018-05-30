15 самых ярких цитат Александр Карлина

Александр Карлин запомнится громкими разносами подчиненных (и тех, кого он считал таковыми) и яркими комментариями происходящего. Он запустил в обращение много новых терминов и определений: вслед за ним мы заговорили о "темных силах" и "живопырках", а его любимое слово "системный" вошло в обиход правильных чиновников. Altapress.ru вспоминает его самые яркие высказывания разных лет.
Чемоданов не складывал
(из интервью в 2006 году)
— В некоторых СМИ с настораживающей периодичностью появляется информация, что Александр Богданович скоро уедет в Москву. Официально заявляю: билетов не покупал, чемоданы не складывал, и никто кресла мне в Москве не готовил... Я не могу сказать точно, что работать здесь буду 10 или 20 лет. Буду работать ровно столько, сколько посчитает необходимым президент.
Мудрые пескари
(о подчиненных)
— У наших чиновников — особенно у среднего звена — работа в режиме самосохранения выработала тактику: не высовываться, не проявлять инициативу. Иногда даже в глазах читаешь: "Видели мы и таких ретивых". Такие вот "мудрые пескари".
Начальствующая рука
(о работе подчиненных)
— Давайте все же уйдем от кампанейщины. Почему мы должны брать какой-то сюжет и толкать, что называется, под затылок? И как только рука начальствующая ослабеет, все остановилось.
Куриные фрукты
(о долгах за уголь муниципалитетов)
— Мы задолженность за резервный уголь прощаем. Сколько мы списали? Мы научились деликатным выражениям у тургеневских барышень 19 века. Они куриные яйца называли куриными фруктами. А мы списание долга называем реструктуризацией.
Сосуны бюджета
(о растениях, поглощающих много воды, которые высаживают в Барнауле)
— У меня на даче есть такие. В нашем сухом климате земля в них пересыхает очень быстро и это бесконечный полив вазонов. В рамках города это настоящие враги народа и сосуны бюджета.
Факиры и гадюки
(о заезжих политтехнологах)
— На этих выборах наверняка появятся "специалисты" по энергетической зарядке воды своей политической силой. Приедут факиры, которые будут управлять надутыми ими же политическими гадюками.
Перекормленное дитя
(о господдержке малому бизнесу)
— Малый и средний бизнес уже как перекормленный ребенок. Начинает эту ложку отодвигать.
Хороший продукт
(О потенциальных потребителя туристических услуг в крае)
— Вы не думайте плохо о москвичах. Москвичи - это хороший продукт, в том числе для туристической отрасли.
Серьезный мужчина
(О настроения в кризисное время)
— Я, как говорят, тоже серьезный мужчина, но выражение лица Алексея Улюкаева (экс-министра экономического развития РФ. - Прим. altapress.ru) мне не нравится. Слишком пессимистичное.
Темные силы
(О предпринимателях, которые мешают развитию края)
— В крае есть серьезные силы противодействия позитивным тенденциям. Эти силы достаточно организованы, эшелонированы, обеспечиваются идеологической поддержкой, это силы, которые заинтересованы в том, чтобы край и дальше стагнировал, и на остатках этой экономики, на фрагментах ее, и на населении, которое демографически деградирует и сокращается, делать то, что я бы назвал бизнесом нечистым.
Мамкины сынки
(О бизнесе, пригревшемся у кормушки)
— Некоторых ребят у нас дразнят: "мамкин сынок". В крае таких "мамкиных детей" в бизнесе многовато. Не утверждаю, что все они пользуются прямыми преференциями. Но взрослеющие дети обычно вырываются из-под опеки силой, а родители их удерживают. У нас наоборот: "родители" готовы, а "дети" не спешат отделиться, им около власти комфортнее.
Печальная повесть
(О проблемах газификации Алтайского края)
— Нет повести печальнее на свете, чем повесть о газификации в Алтайском крае.
Жучки с блохами и живопырки
(О фирмах, зарабатывающих на газификации населения)
— У Николая Ивановича (Целищев. — экс-руководитель управления ЖКХ) этих специалистов по газификации, как у дворовой жучки блох. Подавляющее большинство – живопырки, которые не имеют ничего, кроме печати и счета… И у каждого главы района, где ведется массовая газификация, есть свои любимые жучки с любимым блохами.
Лучезарные улыбки
(Об усилиях главы района по газификации)
— Избранный-то вы избранный, но тот, кто избранный, может быть и переизбранный. Потому что кроме ваших лучезарных улыбок мы от Троицкого района мало какой информации получаем. Вы, по всей видимости, не отдаете себе отчет, с каким трудом этот газ в 2005 году привели. Вы получили этот подарок и сейчас бездарно эту тему не решаете.
Сажей мазаться не буду
(На вопрос, почему губернатор выглядит по ТВ "белым и пушистым")
— Специально сажей мазаться не буду. Все мои выступления идут в прямом эфире, а не в записи. Я поручу нашей пресс-службе, если автор вопроса пожелает, - его пригласят на очередное мое выступление на ГТРК. Чтобы он на себе почувствовал, как это — быть белым и пушистым в прямом эфире.