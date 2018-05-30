Музеи, памятники и доярки: что останется после отставки алтайского губернатора Карлина

Каждой пятилетке — по программе

О запуске губернаторской программы с непривычным на тот момент названием "75х75" объявили в 2010 году. По планам, к 2012 году к 75-летию региона, новый облик должны были обрести 75 социальных объектов в крае. Программа тогда, в целом, удалась. Общий объем бюджетных вложений составил более 6,6 млрд рублей, из них из краевого бюджета почти 5 млрд. Об успехах власти рассказывали многократно и в подробностях.

И тогда же было решено повторять опыт к 80-летию края. Планы были грандиозные: к 2017 году должны были построить, реконструировать или отремонтировать 41 объект образования, 18 — здравоохранения, 12 — культуры, 8 — физкультуры и спорта, 1 — ЖКХ. На момент формирования программы "80х80" объем предусмотренных капиталовложений составлял 11,5 млрд рублей.

Однако многое так и осталось на бумаге. Где-то не хватило средств, где-то подвели подрядчики. В итоге к празднованию очередного юбилея края часть объектов остались в статусе "завершен отдельный этап капитального ремонта".

При этом краевые власти замахнулись на новую пятилетку. В начале мая 2018 года губернатор Карлин подписал постановление о реализации программы "85х85", в рамках которой к очередному юбилею края запланировано построить, реконструировать и отремонтировать 85 социально значимых объектов.

Правда в этот раз чиновники сразу пояснили: итоговый перечень объектов будет утвержден "с учетом особенностей социально-экономического развития территорий, а также демографических прогнозов и бюджетных возможностей".

Фермы и доряки

В 2011 году магию цифр решили испробовать и на сельском хозяйстве. В этот период в крае появилась очередная программа, инициированная лично губернатором, "100+100". По задумке, за несколько лет на Алтае должны были появиться новые объекты в молочном и мясном животноводстве.

В итоге план был даже перевыполнен, общее число построенных и отремонтированных ферм превысило 350 штук. Да вот незадача: именно в этот период в крае началось снижение поголовье крупно-рогатого скота. В этой связи вопрос, для чего строились эти объекты, так и остался витать в воздухе.

Тремя годами ранее, в 2008-мом, Александр Карлин сделал пожалуй более весомый вклад в сельское хозяйство. По его инициативе был создан клуб животноводов, в который на начальном этапе входили доярки-передовички. Затем его "дополнили" отличившимися мужчинами-скотниками.

Ежегодно на торжественном мероприятии им вручали награды, позже - начали отправлять на отдых в санатории. Для аграрного региона с довольно низкими доходами сельского населения поощрения людей труда оказалось как нельзя кстати.

К слову, именно губернатор в 2010 году начал активно настаивать на необходимости повышения уровня заработной платы в сельском хозяйстве. В документы, регламентирующие предоставление господдержки АПК, были вписаны зарплатные условия. Соблюдаешь их - получаешь повышенные субсидии. Заработная плата в сельском хозяйстве региона потихоньку пошла вверх.

Музеи и именные премии

Особая любовь была у бывшего губернатора Карлина к выдающимся землякам. За время его руководства был построен музей "Фроси Бурлаковой" — Екатерины Савиновой, знаменитого оружейника Михаила Калашникова. Новую жизнь обрел музей космонавтики Германа Титова.

В каждом из своих выступлений Карлин подчеркивал значимость таких объектов.

Александр Карлин,

экс-губернатор Алтайского края (ноябрь 2013 года на открытии музея М.Калашникова):

— Несколько лет назад я посетил этот самодеятельный музей, размещавшийся в бывшем гараже райкома партии. По крупицам собирались фонды: фотографии, письма, документы, связанные с историей большой семьи Калашниковых. Было совершенно очевидно, что власть должна подключиться и помочь реализации народного проекта. Прошло четыре года. В Курье открылся государственный мемориальный музей Михаила Тимофеевича Калашникова. Располагается он теперь не в гараже, а в отреставрированном здании приходской школы - памятнике деревянной архитектуры начала 20 века, откуда всемирно известный оружейник начал свой путь в люди.

Также бывший губернатор был инициатором создания в крае целого ряда именных премий в образовании, сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности.

Что еще останется после ухода Карлина?