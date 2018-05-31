Стало известно, когда новый врио губернатора Алтайского крае прилетит в Барнаул

На представлении будет присутствовать экс-губернатор края Александр Карлин, заявил "Коммерсанту" Сергей Меняйло. Он сдаст преемнику дела и должность.

Виктора Томенко Меняйло охарактеризовал положительно.

Сергей Меняйло,

полпред по СФО:

— Он грамотный, опытный, хоть и молодой, подготовленный и профессиональный управленец. Он долго работает в должности председателя правительства не самого простого края в Сибирском федеральном округе.

"Он уже перерос должность председателя правительства по факту. Он достоин того, чтобы руководить регионом", — заявил полпред.

Напомним, 30 мая губернатор Алтайского края Александр Карлин ушел в отставку. На его место президент Владимир Путин назначил 47-летнего председателя правительства Красноярского края Виктора Томенко.

Томенко стал врио губернатора с 30 мая. Выборы нового главы региона пройдут 9 сентября.