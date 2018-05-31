Стало известно, когда новый врио губернатора Алтайского крае прилетит в Барнаул

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко прилетит в Барнаул из Красноярска 1 июня. В этот день его официально представит полпред по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. Об этом сообщает "Коммерсант-Сибирь" со ссылкой на пресс-секретаря председателя правительства Красноярского края Татьяну Турыгину.
На представлении будет присутствовать экс-губернатор края Александр Карлин, заявил "Коммерсанту" Сергей Меняйло. Он сдаст преемнику дела и должность.
Виктора Томенко Меняйло охарактеризовал положительно.
Сергей Меняйло,
полпред по СФО:
— Он грамотный, опытный, хоть и молодой, подготовленный и профессиональный управленец. Он долго работает в должности председателя правительства не самого простого края в Сибирском федеральном округе.
"Он уже перерос должность председателя правительства по факту. Он достоин того, чтобы руководить регионом", — заявил полпред.
Напомним, 30 мая губернатор Алтайского края Александр Карлин ушел в отставку. На его место президент Владимир Путин назначил 47-летнего председателя правительства Красноярского края Виктора Томенко.
Томенко стал врио губернатора с 30 мая. Выборы нового главы региона пройдут 9 сентября.
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