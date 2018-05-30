Биография нового врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Владимир Путин назначил врио губернатора Алтайского края 47-летнего Виктора Томенко. Большую часть карьеры он провел на разных должностях в структурах "Норильского никеля". Приводим факты из его биографии.
Томенко Виктор Петрович родился 12 мая 1971 года в Норильске Красноярского края.
В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в цветной металлургии", инженер-экономист.
С 1988 по 1990 гг. — аппаратчик-гидрометаллург 1-го разряда Надеждинского металлургического завода Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина.
В 1990-1991 гг. — техник-технолог (стажер) технического отдела Надеждинского металлургического завода Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина.
В 1991 году — техник по труду (стажер) отдела научной организации труда и заработной платы Надеждинского металлургического завода Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина.
В 1991-1992 гг. — занимал должность экономиста (стажер) планово-экономического отдела Надеждинского металлургического завода Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина.
В 1992 году — бухгалтер (стажер) бухгалтерии Надеждинского металлургического завода Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина.
В 1992-1993 гг. — экономист (дублер) планово-экономического отдела Надеждинского металлургического завода Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина.
В 1993-1994 гг. — экономист в бухгалтерии в бюро учета материалов и основных фондов Надеждинского металлургического завода Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина.
С ноября 1994 по август 1996 гг. — начальник отдела налогов финансового управления ОАО "Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина".
В 1996-1997 гг. — главный бухгалтер "Полигон-Таймыр".
В 1997-1998 гг. — главный бухгалтер АО"Норильский комбинат". С 1998-1999 гг. - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Норильский комбинат". В 1999-2001 гг. - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Норильская горная компания".
С декабря 1999 года по февраль 2001 года — заместитель генерального директора по экономике и правовым вопросам - главный бухгалтер "ГМК "Норильский никель".
В 2001 году — заместитель генерального директора - главный бухгалтер "ГМК "Норильский никель".
С ноября 2001 года по июль 2002 года — заместитель генерального директора по экономике и финансам Заполярного филиала "ГМК "Норильский никель".
В 2002-2004 гг. — первый заместитель директора Заполярного филиала "ГМК "Норильский никель" - первый заместитель председателя правления.
С 2004 по 2010 гг. — директор Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" - председатель правления Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель"
С марта 2010 года по декабрь 2011 года — заместитель губернатора Красноярского края - заместитель председателя правительства Красноярского края.
С 14 декабря по 8 февраля 2012 года — исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края - председателя Правительства Красноярского края.
Февраль 2012 года - май 2014 года — первый заместитель Губернатора Красноярского края - председатель Правительства Красноярского края.
С мая 2014 года по октябрь 2014 года — исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края - председателя правительства Красноярского края.
С октября 2014 года — первый заместитель губернатора Красноярского края - председатель правительства Красноярского края.
С 30 сентября 2017 года — исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края - председателя правительства Красноярского края
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