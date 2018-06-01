"Опытный человек и специалист": как алтайской элите представили врио губернатора Томенко

Виктор Томенко и Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко, Сергей Меняйло и Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко и Сергей Меняйло. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко, Сергей Меняйло и Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко и Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко, Сергей Меняйло и Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Лев Коршунов на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Михаил Щетинин и Борис Трофимов на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Михаил Щетинин и Сергей Дугин на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Татьяна Ильюченко на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Павел Нестеров на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Борис Трофимов и Андрей Щукин на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ирина Акимова, Даниил Бессарабов и Иван Лоор на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Николай Чиняков на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Лазарев на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Надежда Капура на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виталий Снесарь на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Андрей Ляпунов на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко и Сергей Меняйло. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко, Сергей Меняйло и Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Карлин на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко, Сергей Меняйло и Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко и Сергей Меняйло. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко и Сергей Меняйло. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко, Сергей Меняйло и Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Наталья Кувшинова на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Карлин на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Карлин на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Романенко на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко, Сергей Меняйло и Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко и Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко, Сергей Меняйло и Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Романенко на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Карлин на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко, Сергей Меняйло и Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко, Сергей Меняйло и Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко, Сергей Меняйло и Александр Карлин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Карлин на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Александр Карлин и Сергей Серов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко представили политической элите и общественности Алтайского края. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко и Сергей Меняйло. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Виктор Томенко. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Здесь — все

За час до полудня площадь Советов напоминала настоящий муравейник. Море машин, заполонивших все окрестные парковки, спешащие в правительство люди. На подъездах к главному зданию края — усиленные меры безопасности. Вдоль проспекта Ленина выставили многочисленные экипажи ГИБДД. Даже светофор около ЦУМа работал на проезд по проспекту дольше обычного. Очевидно, что все были в ожидании.

Такая же атмосфера чувствовалась и в большом зале правительства. Гости сюда начали стекаться еще в начале двенадцатого. Первые — журналисты, за ними — чиновники всех уровней. Кто "покруче" — члены правительства, сенаторы, алтайские избранники в Госдуме — проходили вперед. Заходивших в зал начальников управлений тут же отправляли на галерку.

Попрощаться с экс-губернатором и поприветствовать нового врио приехали сенатор Сергей Белоусов, депутаты Даниил Бессарабов и как всегда цветущая Наталья Кувшинова. Замечен здесь был и противостоявший Карлину депутат Госдумы Александр Прокопьев. Он сначала о чем-то пару минут поговорил с общественником Константином Емешиным, а затем прошел в зал.

Пробиться на VIP-места попыталась и персек крайкома КПРФ Мария Прусакова, но в этот раз напористости ей не хватило. Учитывая, что большая часть мест на передних рядах к ее приезду уже была занята, г-же Прусаковой пришлось довольствоваться креслом в уголке.

Правда главную алтайскую коммунистку это не смутилась. Она присела, куда пришлось, и тут же начала делать селфи. Памятное фото в Instagram Мария Прусакова пока не выложила, зато день назад отметилась "троллингом" экс-губернатора. Что тут скажешь: отношения у них всегда были непростыми.

Публикация от Мария Прусакова (@prusakovamaria83) 30 Май 2018 в 9:34 PDT

Мини-сеятель и орден

Виктор Томенко пришел к собравшимся без опозданий. Сопровождали его Александр Карлин и полпред президента в СФО Сергей Меняйло. Последний по праву взял слово первым.

Сергей Меняйло,

полномочный представитель Президента в СФО:

— Виктор Петрович — опытный человек, грамотный специалист. За два года работы, в том числе и по подготовке Универсиады-2019, он показал себя достаточно компетентным управленцем, способным принимать взвешенные и обоснованные решения.

После этого на "авансцену" вышел Виктор Томенко. Он вел себя естественно, без нервозности. В своем приветственном заявлении он рассказал об ответственности, которая на него возложена этим назначением, потенциале региона и задачах, которые считает первостепенными.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Наш край — регион с богатейшей историей, уникальным потенциалом по самым разным направлениям. Серьезная большая работа, которая проводилась на протяжении последних лет, обеспечила его устойчивое позитивное развитие. Считаю необходимым от этого фундамента стартовать, и опираясь на него, организовать нашу совместную работу так, чтобы край развивался ускоренными темпами. Развитие заключается в постоянном непрерывном росте благосостояния его жителей, улучшении качеств самой жизни и всей среды, которая нас окружает.

Произнести прощальные слова вышел и Александр Карлин. Пока экс-губернатор проходил к трибуне, Сергей Меняйло попытался заполнить минутное молчание. "Дети рождаются, кто-то взрослеет, кто-то стареет, — произнес он. И тут же поправился: "Правда это не значит, что Александр Богданович старый. Тем не менее жизнь не стоит на месте".

Сам бывший глава региона выглядел гораздо бодрее, чем в день отставки. Бурные овации, которыми встретил его зал, были ему явно приятны.

Александр Карлин еще раз сказал о ротации управленческих кадров, большом потенциале региона, пожелал успехов новому руководству. На последних "всего вам самого доброго" голос его дрогнул. Было очевидно, что стальная выдержка экс-губернатора дала сбой и прощальные слова даются ему с трудом.

За заслуги перед Алтайским крае Виктор Томенко вручил бывшему главе региона орден и подарок — маленькую копию статуи Сеятеля. Сергей Меняйло тут же отметил: "Александр Богданович не уходит в никуда, применение его навыкам будет найдено". Сам экс-губернатор о своих планах предпочел умолчать.

Он тепло простился с членами правительства, некоторыми депутатами и покинул зал. На пресс-конференцию Александр Карлин уже не вышел.

О чем рассказал Виктор Томенко

О первостепенных задачах

— Основное мое действие будет постараться по максимуму быстро и открыто завоевать доверие людей. Я для этого хочу много поездить по краю, провести много встреч. Хочу пообщаться с большим количеством людей, не только с управленцами, на плечи которых возложено принятие решений и управление целыми отраслями и направлениями, но и простых жителей, послушать их вопросы. Хочу задать свои вопросы, постараться выявить тех лидеров, на которых можно полагаться в нашем почти 2,5-миллионном Алтайском крае. Это основные действия, которые я буду в ближайшее время делать.

О построении команды

— Я уже сказал сегодня и повторюсь, что никаких революций не предполагается, не будет никаких непродуманных действий. Будем вместе знакомится, погружаться в текущие вопросы. Те, кто захочет и будет готов работать дальше, те обязательно найдут такую возможность. Что касается коллег, с которыми я работал в Красноярском крае, то там все на своих местах и занимаются решением своих задач. Здесь, насколько я знаю, команда в основном подготовленная.

О своем назначении

— Не могу сказать, что для меня это стало полной неожиданностью. Я несколько лет находился в кадровом резерве президента нашей страны, что предполагает возможность подобных назначений.

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