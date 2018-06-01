В Алтайском крае появились альтернативные кандидаты в губернаторы

Интересно, что выборы главы региона еще даже не назначены. Напомним, что вакансия открылась после отставки прежнего губернатора Александра Карлина и назначения на его место временным исполняющим обязанности Виктора Томенко, работавшего ранее главой правительства Красноярского края.

Томенко накануне заявил, что намерен участвовать в выборах, которые пройдут 9 сентября 2018 года.

Альтернативный кандидат

Сергей Сущевский,

журналист:

— Очень хочу видеть наш регион процветающим, где не на словах, а на деле: в городах хорошие дороги; нет безработицы; заметно развивается экономика и сельское хозяйство; люди живут в достатке и не желают никуда уезжать <...> И это далеко не полный перечень того, что, пожалуй, каждый из нас хотел бы видеть не в том виде, в котором оно находится на сегодняшний день.

Кто такой Сергей Сущевский

Сергей Сущевский родился в 1977 году в городе Текели Казахской ССР. В Рубцовск на ПМЖ из Казахстана он переехал в 1999 году. Юрист, окончил Московский государственный университет сервиса.

До 2013 года его работа была связана с юриспруденцией и образованием. В 2013 году стал редактором сайта "вРубцовске.ру". Теперь работает главным редактором сайта "Москва и Подмосковье".

С 2004 по 2014 годы состоял в ЛДПР. Позже перешел в "Единую Россию" и стал активным членом "Народного фронта". В 2016 году баллотировался на должность мэра Рубцовска.

Еще один возможный кандидат

31 мая в Facebook было осторожно заявлено еще об одном возможном кандидате на пост губернатора Алтайского края. Это сделала известная алтайская оппозиционер Ольга Фотиева, участница движения "декабристов" и сторонница Алексея Навального.

Ольга опубликовала групповое фото барнаульских оппозиционеров, позирующих на фоне фонтана в компании с российским оппозиционным политиком Владимиром Миловым.

Фотиева сопроводила этот снимок подписью:

— Угадайте, кого из этой компании мы хотим видеть новым губернатором Алтайского края?

Однако Ольга Фотиева точно не указала, кто именно из сфотографированных людей желает баллотироваться на губернаторских выборах.

Кто такой Владимир Милов

Владимир Милов родился в 1972 году в Кемерово. Российский политический деятель, с мая 2012 года по декабрь 2015 года председатель российской политической партии "Демократический выбор". C мая по октябрь 2002 года занимал должность заместителя министра энергетики России, а с 2008 по 2010 был членом федерального политсовета "Объединенного демократического движения "Солидарность"".

Он один из создателей коалиции "За Россию без произвола и коррупции". До 2013 года был гендиректором компании "Институт энергетической политики".

С 2016 года стал соратником незарегистрированного кандидата в президенты Алексея Навального. C 11 мая 2017 года ведет еженедельную программу "Где деньги?" на YouTube-канале Навальный LIVE.

Когда состоятся выборы губернатора Алтайского края?

Выборы должны пройти 9 сентября — в единый день голосования. Однако пока они даже не назначены. Это сделают депутаты Алтайского краевого заксобрания на внеочередной сессии, которая состоится 8 июня.

Ирина Акимова, председатель избирательной комиссии Алтайского края, сообщила, что по предварительным оценкам на проведение выборов нового губернатора из бюджета планируют выделить не менее 160 млн рублей.