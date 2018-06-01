На выборы губернатора Алтайского края потратят более 160 млн рублей

Ирина Акимова отметила, что кандидатом в губернаторы может быть член от любой политической партии, зарегистрированной на территории РФ.

Напомним, 30 мая губернатор Алтайского края Александр Карлин ушел в отставку. На его место президент Владимир Путин назначил 47-летнего председателя правительства Красноярского края Виктора Томенко.

Томенко стал врио губернатора с 30 мая. Выборы нового главы региона пройдут 9 сентября.