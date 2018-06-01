На выборы губернатора Алтайского края потратят более 160 млн рублей

Ирина Акимова, председатель избирательной комиссии Алтайского края, сообщила, что по предварительным оценкам на проведение выборов нового губернатора из бюджета планируют выделить не менее 160 млн рублей, пишет ТАСС.
Ирина Акимова отметила, что кандидатом в губернаторы может быть член от любой политической партии, зарегистрированной на территории РФ.
Напомним, 30 мая губернатор Алтайского края Александр Карлин ушел в отставку. На его место президент Владимир Путин назначил 47-летнего председателя правительства Красноярского края Виктора Томенко.
Томенко стал врио губернатора с 30 мая. Выборы нового главы региона пройдут 9 сентября.
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