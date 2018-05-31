Главному алтайскому полицейскому прочат перевод в Крым

Агентство сообщает, что Торубаров может покинуть регион 1 августа. Таким образом, он проработает в крае ровно 5 лет — его назначили 1 августа 2013 года.

По данным источников агенства, наиболее вероятным местом работы 59-летнего генерала Торубарова станет Крым — там он займет аналогичную должность. О том, кто возглавит алтайский главк, пока не сообщается.

Ранее "Банкфакс" сообщал, что регион может покинуть и другой высокопоставленный силовик — руководитель регионального СУ СКР Евгений Долгалев. Она также может переехать в другой регион в связи с плановой ротацией.

Напомним, 30 мая губернатор Алтайского края Александр Карлин ушел в отставку. На его место президент Владимир Путин назначил 47-летнего председателя правительства Красноярского края Виктора Томенко.