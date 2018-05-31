Чертова дюжина Карлина: каким нам запомнится ушедший губернатор

1. "Отличник"

Александр Карлин окончил школу с золотой медалью, а вуз — с красным дипломом. У него всегда была образцово-показательная карьера — сначала в прокуратуре, потом в Кремле. "У меня в карьере было все нормально до сегодняшнего дня", — со смехом сказал он на первой пресс-конференции в августе 2005 года.

Но и как губернатором им двигал синдром отличника: он хотел все сделать правильно и получить за это соответствующую оценку, в Москве и в СМИ. И это нередко приводило к проблемам. Все, кто мешал достижению поставленной цели, недостаточно "пахал" или не имел для этого элементарной возможности, вызывали в лучшем случае неудовольствие. Как и те, кто находил недостатки в сделанном.

2. Прокурор

Именно в прокуратуре Александр Карлин начал карьеру. Он проработал более 20 лет в ведомстве. Прокурор — человек, который следит за исполнением закона и он же — тот, кто всегда выступает на стороне обвинения. Нередко мы слышали от предпринимателей, депутатов, что глава региона сохранил эту привычку — исходить из вины человека.

Чаще всего под огонь попадали три группы: предприниматели, журналисты и главы городов и районов.

Бизнес он упрекал в нежелании честно платить налоги, в отсутствии социальной ответственности, в очернительстве региона. "Мошкара и живопырки" — это тоже про мелкий недобросовестный бизнес. При этом нередко губернатор был справедлив в оценках. Но кнуту не хватало пряника, и толком наладить отношения с предпринимателями главе так и не удалось.

Главам Карлин вообще постоянно выдавал на орехи. И за срыв отопительного сезона — устроили бардак в коммуналке, и за неумение собирать налоги — вон сколько земли не учтено, и за нерасторопность в строительстве соцобъектов — годами строятся школы и больницы. Главы были постоянными мальчиками для битья.

3. Единоличник

Конкуренты во власти? Нет, это не про Александра Карлина. Вскоре после прихода он нейтрализовал Александра Назарчука, в то время – реальную политическую фигуру, альтернативный центр власти в регионе. Назарчук хотел сохранить свой вес в Заксобрании, это могло бы обеспечить некий баланс между исполнительной и законодательной ветвями власти. Губернатор не оставил ему такой возможности.

Следующей жертвой пал Владимир Колганов, глава Барнаула, связанный с другой оппозиционной группой, возглавляемой известным предпринимателем Анатолием Банных. Скандальные публичные слушания по отмене всенародных выборов мэра, короткий период сопротивления элиты города — и Колганова отодвинули. В конечном итоге в регионе остался единственный центр власти. Все остальные выстраивали свою работу относительно него.

4. Очень начитанный человек

Александр Карлин цитирует не только классиков художественной литературы, русской и зарубежной, но и исторические монографии, специальную литературу. Он читает, хотя бы по диагонали, подаренные ему книги и с ходу называет главные мысли, которые его там зацепили.

Его речь всегда очень богата, разнообразна, образна. Цитаты из литературы уместны, сравнения точны. Именно язык позволяет ему быть и очень язвительным человеком. Александр Карлин – очень интересный собеседник. Он владеет знаниями из самых разных областей, эрудит. Карлин может поддержать практически любую тему.

5. Консерватор

Это выражается даже в его манере одеваться. Верх разнообразия — классический свитер в мороз или спецовка на территории, пострадавших от паводка (правда, в классической обуви). Все остальное время — костюм, галстук. Рассказывали байку, что он следил даже за дресс-кодом сотрудниц администрации, не слишком приветствуя брюки. Но дело, конечно, не только и не столько в одежде.

Всем известна сдержанная кадровая политика губернатора. После вопиющей чехарды с заместителями у предшественника Михаила Евдокимова постоянность Карлина выглядела успокаивающей. Он очень тяжело шел на изменения в окружении. За 13 лет его правления у Карлина было заместителей едва ли не меньше, чем у Евдокимова за полтора года.

6. "Строитель"

Александр Карлин привел в край действительно очень значительные суммы федеральных инвестиций в капстроительство. В регионе строятся и ремонтируются школы, детские сады, ДК — значительно больше, чем во многих сибирских регионах.

Глобальные реконструкции произошли в театре драмы, молодежном театре, строится театр кукол, возведен концертный зал для оркестра "Сибирь". По ходу всплывали недостатки и даже случались скандалы, но польза была очевидна.

Но есть одно важно "но". Стены во всем этом процессе стали превалировать. Из-за противоречий с властями, их "культурной" политикой из региона уехали прекрасные режиссеры вроде Золотаря, спектакли которого гремели на крупнейших российских фестивалях. Потом и актеры потянулись из региона.

Свободным творческим людям стало душно.

7. Патриот

Однажды Александр Карлин показал нам номер газеты "Свободный курс", где маркером были отчеркнуты все ошибки и неточности, по версии главы, в материале об оттоке молодежи из края. Будучи губернатором, он терпеть не мог рассуждений на тему "пора валить, делать здесь нечего". Они приводили его в неистовство. При этом иногда его самого подначивали тем, что у Карлина отсутствует местная прописка, он зарегистрирован в Москве.

Но справедливости ради надо сказать, что заподозрить Карлина в том, что он не болел за край и отбывал здесь номер, нельзя. Губернатор искренне переживает за регион и все его действия как главы были направлены на развитие края — так, как он это понимал.

8. "Турист"

Все время своего правления Александр Карлин целенаправленно, упорно, методично продвигал Алтайский край как туристический регион. При нем "Бирюзовая Катунь" стала особой экономической турзоной, а "Сибирская монета" — территория в чистом поле — стала игорной зоной, одной из четырех в России.

Появился туркластер "Белокуриха-2". Да, пока можно и нужно спорить об интенсивности развития этих территорий и появления на них крупных инвесторов. Но база заложена гигантская — мало где в России создали такую инженерную инфраструктуру с нуля для развития туризма.

Не получилось только с бийским аэропортом – тут в борьбе за федеральные деньги Карлина "обошел" коллега из Республики Алтай. Собственно стоимость перелета остается главной нерешенной проблемой туристического Алтая.

Край вбухал миллионы в выставки и презентации Алтая. И — объективно — регион стали знать гораздо лучше.