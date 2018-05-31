Они противостояли Карлину: кто воевал с губернатором Алтайского края

Краткое содержание

VS Назарчук

Первым заметным скандалом можно считать противостояние с лидером "левых" сил, спикером алтайского краевого совета народных депутатов (АКСНД, ныне АКЗС) Александром Назарчуком.

Апогей конфликта произошел в октябре 2007 года. Тогда на сессии АКСНД развернулась бурная дискуссия вокруг инициативы фракции "Единая Россия" и губернатора Карлина подкорректировать Устав региона. Они предлагали сменить названия законодательного органа ("Законодательное собрание" вместо "Совета народных депутатов") и увеличить срок депутатских полномочий со следующего созыва с четырех до пяти лет. Александр Назарчук назвал идею "бредовой".

Законопроект на той сессии "прокатили", но на следующей после дополнительной работы инициаторов проекта с несо­гласными депутатами его приняли, хоть и несколько видоизмененным. Срок полномочий так и остался четырехлетним, а вот название законодательного органа изменилось. Сразу же после голосования Александр Назарчук заявил об отставке. Заявление Александра Григорьевича депутаты не удовлетворили. После этого спикер крайсовета отправился в отпуск, а затем остался на своем посту до конца созыва.

Позже Назарчук возглавил реготделение "Аграрной партии России", но не мог зарегистрировать его из-за административного давления и неприятия со стороны Карлина, заявил экс-спикер АКСНД в 2008 году.

VS Банных и Колганов

Более серьезным было противостояние с мэром Барнаула Владимиром Колгановым и известным бизнесменом Анатолием Банных. Считается, что предприниматель обладал большим влиянием на градоначальника и сам имел политические амбиции.

В начале нулевых Банных фактически взял под контроль местное представительство "Союза правых сил". После распада партии он переключился на местное отделение ЛДПР. Его бизнес-партнер Владимир Семенов был депутатом Госдумы от "жириновцев", сейчас возглавляет фракцию ЛДПР в АКЗС. Сам Банных дважды избирался депутатом АКЗС — в 2006 и 2008 годах.

Противостояние с Карлиным началось в 2006 году, когда губернатор раскритиковал мэра — за высокий уровень безработицы, облезлые фасады и торговцев-монополистов.

В ответ принадлежавшие Банных СМИ принялись критиковать работу Александра Карлина и его команды. Взаимное противостояние длилось около четырех лет и завершилось политическим поражением Колганова.

В начале суд признал несостоявшимися выборы мэра в 2008 году, на которых победил Колганов, а годом позже против градоначальника завели уголовное дело за махинации во время приватизации. 13 августа 2010 года Александр Карлин заявил, что отрешает Владимира Колганова от должности главы города.

Публичная политическая карьера Анатолия Банных закончилась еще раньше, в 2009 году — после авиакатастрофы, в которой погиб полпред президента в Госдуме Александр Косопкин. В феврале 2017 года бизнесмен погиб, упав на вертолете в Телецкое озеро.

VS Рыжаки

Еще одним противостоянием, вылившимся в медийную войну, стали взаимоотношения с семьей предпринимателей Рыжаков, владеющих заводом "Алтайкровля" и компанией "Сибирьэнергоуглеснаб". Глава семейства Николай Рыжак был депутатом Госдумы и заслужил авторитет "главного алтайского рейдера" (об этом писал "Банкфакс").

Долгое время у клана Рыжаков были конструктивные отношения с краевой властью. Однако в конце "нулевых" ситуация изменилась, и Рыжаки стали оппонировать команде Карлина.

Известно, что у "Алтайкровли" были проблемы во взаимоотношениях с управлением лесами, которые вылились в судебную тяжбу. Причину конфликта ведомства и компании эксперты видели в том, что управление поддерживает конкурента "Алтайкровли" — холдинговую компанию "Алтайлес".

В 2011 году сына Николая Рыжака Евгения сняли с выборов в АКЗС. Такое решение принял суд после заявления конкурента Рыжака по округу спикера заксобрания Ивана Лоора.

Принадлежащая семье Рыжаков медиагруппа "Сфера влияния" (ИА "Атмосфера", "Газета №1", corrupcia.net и другие) в течение нескольких лет обрушивалась с критикой на команду губернатора.

В последние годы "Сфера влияния" в медийном пространстве региона практически не присутствует, а у Рыжаков серьезные проблемы: "Алтайкровлю" пытаются обанкротить кредиторы.

VS Прокопьев

Летом 2013 года медийные активы Анатолия Банных купил бийский "Эвалар", крупнейший в России производитель БАДов. Позже их объединили в "Сибирскую медиагруппу" (СМГ), куда вошли телеканал "Наши новости", сайты "Политсибру" и "Банкфакс", газеты "Комсомольская правда", "Аргументы и факты" и т. д.

Первое время СМГ занимала прогубернаторскую позицию (особенно во время предвыборной кампании в 2014 году) и помогла сыну основательницы компании Ларисы Прокопьевой Александру во второй раз стать депутатом Госдумы. Он в 2016 году выиграл выборы на бийском одномандатном округе.

Однако уже осенью входящие в СМГ медиа начали выпускать критические материалы о работе Александра Карлина и других чиновников.

Ответ не заставил себя ждать: подконтрольные "Эвалару" СМИ объявили о неожиданных налоговых проверках как у себя в редакциях, так и в головной компании.

Справка

30 мая губернатор Алтайского края Александр Карлин объявил о своей отставке. Он руководил регионом 13 лет.

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