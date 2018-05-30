Первый день губернаторства Карлина: как это было 13 лет назад

Алтай обрел нового губернатора всего за несколько минут. Александра Карлина очень коротко представила депутатам заместитель полпреда президента в Сибирском федеральном округе Любовь Бурда. Затем выступил сам Карлин, который, в частности, заявил, что первоочередные задачи исполнительной власти края – завершение подготовки к зиме, уборка урожая и борьба с эпизоотией птичьего гриппа, которая сильно ударила по алтайскому птицеводству.

Карлину задали всего один вопрос. Депутат Госдумы от Алтайского края коммунист Михаил Заполев спросил кандидата в губернаторы, как он относится к обсуждаемой с подачи кузбасского губернатора Амана Тулеева идее объединения Алтая с Кемеровской областью, какую позицию займет Карлин, если "вдруг центр начнет эту процедуру"?

— Я уверен, что центр этих процессов "вдруг" не начнет, - категорично заявил приехавший из этого самого "центра" новый руководитель Алтая. — Эти процессы возможны только в случае создания серьезных экономических и социальных предпосылок. Я считаю, что эта проблема не будет являться первоочередной, которую будет решать администрация Алтайского края в ее новом составе.

После выступления Александра Карлина депутаты открытым голосованием утвердили его в должности губернатора края. Председатель крайсовета Александр Назарчук вручил ему букет от местных парламентариев, а Михаил Козлов, временно исполнявший обязанности губернатора после гибели Михаила Евдокимова, — от администрации края. На этом все торжества закончились.

После вступления в должность Карлин обратился к депутатам и другим присутствующим в зале лицам уже как глава администрации. Он подчеркнул, что осознает "всю степень ответственности перед президентом страны и жителями Алтайского края".

Новый губернатор отдельно остановился на гибели Михаила Евдокимова и развернувшейся после нее на Алтае и в России пиар-кампании:

— Край понес большую потерю в связи с трагической гибелью Михаила Сергеевича Евдокимова. Его имя, яркий, самобытный талант, искреннее стремление сделать жизнь своих земляков лучше останутся в народной памяти. Но при всей горечи утраты недопустимо использование этой трагедии в качестве повода для нагнетания общественной конфронтации, формирования у людей чувства безысходности.

Экономическую и социальную ситуацию в регионе, характеризующуюся спадом производства и в промышленности и в сельском хозяйстве и ростом безработицы он назвал кризисом, который приобрел "острый, системный и затяжной характер".

"Положение в Алтайском крае находится на личном контроле президента страны Владимира Владимировича Путина, в правительстве России", — заявил губернатор.

*****

Скоротечность процедуры вступления Александра Карлина в должность объясняется тем, что он прибыл в Барнаул 23 августа и в тот же день провел встречи с председателем крайсовета Александром Назарчуком, главным федеральным инспектором Александром Бердниковым рядом депутатов и чиновников. 24 августа Карлин побывал на заседаниях фракций и депутатских групп крайсовета. Депутаты задали все интересующие их вопросы и узнали от президентского посланца много интересного. Школу он окончил с золотой медалью, а институт — с "красным" дипломом. Ситуацию в крае знает, хоть и жил долгие годы в Москве: "приезжал сюда не с мигалками, не просил никого его встречать, и в бане ни с кем не парился, просто общался с людьми и поэтому знает то, что ему положено знать". Оценку ситуации в крае, данную крайсоветом (депутаты дважды ставили администрации Михаила Евдокимова "двойку") — разделяет. Давить на него не надо — будет обратная реакция. Также г-н Карлин попросил депутатов не тратиться "на цветы и банкеты".

*****

25 августа Александр Карлин также встретился с алтайскими журналистами. На пресс-конференции он, в частности, сообщил, что уголовными делами не занимается с 1983 года, когда был назначен начальником отдела общего надзора прокуратуры Алтайского края, где ведал исполнением законов в экономической и социальной сфере. В Генпрокуратуре и Минюсте Карлин также вел экономическую тематику.

Губернатор коснулся и своей семейной жизни – его супруга, Галина Викторовна, раньше работала адвокатом, сейчас — нотариус. Два сына окончили юрфак МГУ. Старший уже защитил кандидатскую диссертацию и работает, младший в этом году поступил в аспирантуру. Будетли кто-то из членов семьи переезжать в Барнаул — решится на семейном совете.

"У меня в карьере было все нормально до сегодняшнего дня", — со смехом сказал г-н Карлин о самом себе и подчеркнул, что быт его был налажен по московским стандартам, и в Барнаул он явился не "на ловлю счастья и чинов".

Журналистов, естественно, интересовала кадровая политика нового губернатора, так как за год с небольшим работы у Михаила Евдокимова только замами успели побывать 20 с лишним человек. Г-н Карлин дал понять, что он не будет мгновенно избавляться от старых чиновников:

"Перспективу остаться получат те, кто проявит себя в самый сложный период. Некоторые начинают прибаливать и отдыхать".

Однако, по данным из вполне компетентных источников, губернатор намерен избавиться практически от всех замов своего предшественника. К тому же он сократит число заместителей до пяти-шести (сейчас их девять), о чем он уже заявил, оптимизирует структуру исполнительной власти и будет добиваться от чиновников ответственности за порученное дело.

В ближайшие дни г-н Карлин намерен вылететь в Москву, чтобы сдать дела в администрации президента и попрощаться с коллективом руководимого им управления, а в середине следующей недели вернуться и вплотную приступить к решению новых для него задач управления регионом.