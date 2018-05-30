Первый день губернаторства Карлина: как это было 13 лет назад

25 августа 2005 года депутаты крайсовета практически единогласно наделили Александра Карлина полномочиями главы администрации Алтайского края. "За" проголосовали 57 из 58 присутствовавших на сессии депутатов. Один воздержался. После отставки Александра Карлина 30 мая 2018 года вспоминаем, каким каким был его первый день в должности губернатора Алтайского края.
Алтай обрел нового губернатора всего за несколько минут. Александра Карлина очень коротко представила депутатам заместитель полпреда президента в Сибирском федеральном округе Любовь Бурда. Затем выступил сам Карлин, который, в частности, заявил, что первоочередные задачи исполнительной власти края – завершение подготовки к зиме, уборка урожая и борьба с эпизоотией птичьего гриппа, которая сильно ударила по алтайскому птицеводству.
Карлину задали всего один вопрос. Депутат Госдумы от Алтайского края коммунист Михаил Заполев спросил кандидата в губернаторы, как он относится к обсуждаемой с подачи кузбасского губернатора Амана Тулеева идее объединения Алтая с Кемеровской областью, какую позицию займет Карлин, если "вдруг центр начнет эту процедуру"?
— Я уверен, что центр этих процессов "вдруг" не начнет, - категорично заявил приехавший из этого самого "центра" новый руководитель Алтая. — Эти процессы возможны только в случае создания серьезных экономических и социальных предпосылок. Я считаю, что эта проблема не будет являться первоочередной, которую будет решать администрация Алтайского края в ее новом составе.
После выступления Александра Карлина депутаты открытым голосованием утвердили его в должности губернатора края. Председатель крайсовета Александр Назарчук вручил ему букет от местных парламентариев, а Михаил Козлов, временно исполнявший обязанности губернатора после гибели Михаила Евдокимова, — от администрации края. На этом все торжества закончились.
После вступления в должность Карлин обратился к депутатам и другим присутствующим в зале лицам уже как глава администрации. Он подчеркнул, что осознает "всю степень ответственности перед президентом страны и жителями Алтайского края".
Новый губернатор отдельно остановился на гибели Михаила Евдокимова и развернувшейся после нее на Алтае и в России пиар-кампании:
— Край понес большую потерю в связи с трагической гибелью Михаила Сергеевича Евдокимова. Его имя, яркий, самобытный талант, искреннее стремление сделать жизнь своих земляков лучше останутся в народной памяти. Но при всей горечи утраты недопустимо использование этой трагедии в качестве повода для нагнетания общественной конфронтации, формирования у людей чувства безысходности.
Экономическую и социальную ситуацию в регионе, характеризующуюся спадом производства и в промышленности и в сельском хозяйстве и ростом безработицы он назвал кризисом, который приобрел "острый, системный и затяжной характер".
"Положение в Алтайском крае находится на личном контроле президента страны Владимира Владимировича Путина, в правительстве России", — заявил губернатор.
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Скоротечность процедуры вступления Александра Карлина в должность объясняется тем, что он прибыл в Барнаул 23 августа и в тот же день провел встречи с председателем крайсовета Александром Назарчуком, главным федеральным инспектором Александром Бердниковым рядом депутатов и чиновников. 24 августа Карлин побывал на заседаниях фракций и депутатских групп крайсовета. Депутаты задали все интересующие их вопросы и узнали от президентского посланца много интересного. Школу он окончил с золотой медалью, а институт — с "красным" дипломом. Ситуацию в крае знает, хоть и жил долгие годы в Москве: "приезжал сюда не с мигалками, не просил никого его встречать, и в бане ни с кем не парился, просто общался с людьми и поэтому знает то, что ему положено знать". Оценку ситуации в крае, данную крайсоветом (депутаты дважды ставили администрации Михаила Евдокимова "двойку") — разделяет. Давить на него не надо — будет обратная реакция. Также г-н Карлин попросил депутатов не тратиться "на цветы и банкеты".
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25 августа Александр Карлин также встретился с алтайскими журналистами. На пресс-конференции он, в частности, сообщил, что уголовными делами не занимается с 1983 года, когда был назначен начальником отдела общего надзора прокуратуры Алтайского края, где ведал исполнением законов в экономической и социальной сфере. В Генпрокуратуре и Минюсте Карлин также вел экономическую тематику.
Губернатор коснулся и своей семейной жизни – его супруга, Галина Викторовна, раньше работала адвокатом, сейчас — нотариус. Два сына окончили юрфак МГУ. Старший уже защитил кандидатскую диссертацию и работает, младший в этом году поступил в аспирантуру. Будетли кто-то из членов семьи переезжать в Барнаул — решится на семейном совете.
"У меня в карьере было все нормально до сегодняшнего дня", — со смехом сказал г-н Карлин о самом себе и подчеркнул, что быт его был налажен по московским стандартам, и в Барнаул он явился не "на ловлю счастья и чинов".
Журналистов, естественно, интересовала кадровая политика нового губернатора, так как за год с небольшим работы у Михаила Евдокимова только замами успели побывать 20 с лишним человек. Г-н Карлин дал понять, что он не будет мгновенно избавляться от старых чиновников:
"Перспективу остаться получат те, кто проявит себя в самый сложный период. Некоторые начинают прибаливать и отдыхать".
Однако, по данным из вполне компетентных источников, губернатор намерен избавиться практически от всех замов своего предшественника. К тому же он сократит число заместителей до пяти-шести (сейчас их девять), о чем он уже заявил, оптимизирует структуру исполнительной власти и будет добиваться от чиновников ответственности за порученное дело.
В ближайшие дни г-н Карлин намерен вылететь в Москву, чтобы сдать дела в администрации президента и попрощаться с коллективом руководимого им управления, а в середине следующей недели вернуться и вплотную приступить к решению новых для него задач управления регионом.