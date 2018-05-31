Уволился первый вице-губернатор Сергей Локтев

58-летний Локтев написал заявление по собственному желанию, оно удовлетворено. С 31 мая он не является сотрудником правительства. О других отставках в правительстве пока не сообщается, заявил источник.

Сергей Локтев был одним из первых назначенцев в команде Александра Карлина — в 2005 году его пригласили на должность заместителя. С 2006 года Локтева работал первым заместителем губернатора.

Александр Карлин подал в отставку накануне — 30 мая. На пост главы региона Владимир Путин назначил Виктора Томенко, председателя правительства Красноярского края.

Что известно про Сергея Локтева?

Сергей Александрович Локтев родился 14 августа 1959 года в селе Верхняя Суетка (Благовещенский район Алтайского края).

В 1985 году закончил Алтайский политехнический институт имени И.И. Ползунова по специальности "Инженер-механик". Доктор технических наук.

Карьеру начинал на Сретенском мясокомбинате. Начинал в должности старшего инженера-механика, впоследствии занял пост директора предприятия.

В 1988 году пришел на Барнаульский пивоваренный завод в роли главного механика. После этого сменил несколько должностей вплоть до председателя совета директоров и гендиректора.

В 2004 году стал депутатом краевого Совета народных депутатов Алтайского края.

В 2005 стал заместителем губернатора Алтайского края, в 2006 году — первым заместителем.

Разведен, имеет двоих взрослых сыновей и дочь.

Мастер спорта СССР по биатлону.