Что произойдет после назначения врио губернатора Алтайского края?

После досрочной отставки Александра Карлина и назначения врио губернатора Виктора Томенко в крае состоятся выборы. Когда это произойдет? Отправят ли правительство в отставку? Будет ли у нас новый сенатор? Altapress.ru искал ответы на эти вопросы.
Рулить будет временно исполняющий обязанности губернатора (врио) — выходец из Красноярского края финансист Виктор Томенко. И вот он примет участие в выборах, об этом сказал Александр Карлин в день своей отставки.
Для начала выборы надо назначить. Это сделают депутаты Алтайского краевого заксобрания на внеочередной сессии, которая состоится 8 июня, сообщил руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов.
А сами выборы пройдут 9 сентября — в единый день голосования.
По словам Александра Молотова, правительство края слагает полномочия после избрания нового губернатора. А вот будет ли принимать какие-то кадровые решения Виктор Томенко перед выборами, сведений пока нет. В любом случае, врио может как отправить в отставку правительство, так и оставить его. Или принять точечные кадровые решения.
Любой кандидат на должность губернатора края, выдвигаясь, должен будет представить в крайизбирком три кандидатуры на сенаторский пост (то есть для наделения их полномочиями члена Совета Федерации), пояснил Александр Молотов. Так что врио губернатора может предложить и действующего сенатора. Сейчас исполнительную власть региона в Совфеде представляет Михаил Щетинин, бывший экономический вице-губернатор.
А уже после избрания губернатор примет решение, кто из трех будет сенатором. Сделает он это не позднее чем на следующий день после вступления в должность. Решение оформляется указом.
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