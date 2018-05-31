Что произойдет после назначения врио губернатора Алтайского края?

2 Когда состоятся выборы губернатора Алтайского края?

Для начала выборы надо назначить. Это сделают депутаты Алтайского краевого заксобрания на внеочередной сессии, которая состоится 8 июня, сообщил руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов.

А сами выборы пройдут 9 сентября — в единый день голосования.