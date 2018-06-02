Томенко отправил правительство Алтайского края в отставку

Виктор Томенко отметил, что 1 июня подписал указ об отставке правительства Алтайского края и ряд распоряжений, в соответствии с которыми руководители органов исполнительной власти края и структурных подразделений администрации губернатора и правительства края получили статус исполняющих обязанности.

— Они продолжат выполнять весь объем работы до момента формирования нового состава правительства. Это произойдет после выборов губернатора, — сказано в сообщении.

Напомним, 30 мая Владимир Путин назначил врио губернатора Алтайского края 47-летнего Виктора Томенко вместо уволившегося по собственному желанию Александра Карлина. Altapress.ru писал, что церемония представления врио губернатора края прошла 1 июня в правительстве региона.