Томенко отправил правительство Алтайского края в отставку

Виктор Томенко, временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края, подписал указ об отставке регионального правительства. Об этом он заявил 2 июня на первом совещании с членами правительства, сообщает официальный сайт края.
Виктор Томенко отметил, что 1 июня подписал указ об отставке правительства Алтайского края и ряд распоряжений, в соответствии с которыми руководители органов исполнительной власти края и структурных подразделений администрации губернатора и правительства края получили статус исполняющих обязанности.
— Они продолжат выполнять весь объем работы до момента формирования нового состава правительства. Это произойдет после выборов губернатора, — сказано в сообщении.
Напомним, 30 мая Владимир Путин назначил врио губернатора Алтайского края 47-летнего Виктора Томенко вместо уволившегося по собственному желанию Александра Карлина. Altapress.ru писал, что церемония представления врио губернатора края прошла 1 июня в правительстве региона.
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