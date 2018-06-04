Чего ждут от нового губернатора Томенко алтайские бизнесмены и депутаты

Руководители алтайских предприятий и депутаты не ждут от нового главы региона золотых гор. Но они рассчитывают, что отношение ко всем, кто делает дело, изменится, что он будет опираться и все конструктивные силы региона и наладит диалог с обществом. Об этом сказали руководители в ответ на вопрос altapress.ru, чего вы ждете от нового губернатора.
Александр Ельников,
депутат Барнаульской городской Думы, директор ДЮСШ "Рубин":
— Я жду от него активности, надеюсь на новый взгляд на все сферы нашей жизни и на то, что он не оставит спорт. Ему в любом случае надо будет опираться на наше население (в том числе при формировании управленческой команды), на взаимодействие с общественными организациями. И я рассчитываю, что он найдет общий язык со всеми.
Мы не ждем от него золотых гор. Но если он поставит цель сделать из Алтайского края реального, а не бумажного лидера, то люди за ним потянутся. Со своей стороны мы готовы работать, засучив рукава.
Юрий Матвейко,
вице-президент Российского топливного союза, депутат АКЗС:
— Ожидаю, что придут новые инвестиции и больше будет работы с бизнесом.
Людмила Замышляева,
член правления "Алтайского союза предпринимателей":
— Власти страны сейчас ищут 8 трлн рублей на выполнение указов президента и решение видят в увеличении налогов, а не в развитии экономики. И это система. Сможет ли он выйти за рамки системы? Не знаю.
И все же, поскольку новый врио губернатора из бизнеса, я надеюсь, что он повернется лицом к экономике, особенно к малому и среднему бизнесу. И, кроме того, не будет нас, предпринимателей, называть плакальщицами и другими словами, как это делал прежний губернатор.
Сергей Маслов,
председатель совета директоров объединения зерноперерабатывающих предприятий "Грана-Алтай":
— Жду более доброго и бережного отношения к бизнесу. У нас в последнее время сложилось мнение, что предприниматели по определению враги, неплательщики, негодяи.
Эту ситуацию надо изменить. Потому что в основе всего, что сейчас хотят сделать в стране, экономика. А экономику делают предприниматели. И те, у которых мелкий бизнес, и те, у который средний и крупный. Только таким путем мы сможем решить все социальные вопросы. Причем место на рынке должно быть у всех.
Юрий Ряполов,
депутат Барнаульской гордумы, председатель городского координационного совета предпринимателей:
— Я жду, что, разобравшись с ситуацией, он организует работу, которая позволит поднять экономику региона и развиваться. Ничего другого. Мы понимаем, что с собой он не привезет ни мешок денег, ни тем более природные ресурсы из Красноярского края.
Задачи, которые поставил президент, архисложные: увеличить ВВП в полтора раза. Чтобы этого добиться, должны работать все — от верхнего эшелона власти до муниципального.
Считаю, что Алтайскому краю повезло. Врио главы региона прошел школу на крупном предприятии и, значит, знаком со всеми проблемами бизнеса и знает, откуда берутся деньги. Он руководил серьезнейшим регионом.
Поэтому ожидаю, что он будет работать на то, чтобы создать все условия для развития региона. Нужен постоянный диалог с бизнесом, помогающий создавать благоприятные условия для развития, диалог с обществом, обеспечивающий понимание процессов, чтобы была поддержка общества и, конечно, напряженная работа.
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