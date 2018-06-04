Чего ждут от нового губернатора Томенко алтайские бизнесмены и депутаты

— Я жду от него активности, надеюсь на новый взгляд на все сферы нашей жизни и на то, что он не оставит спорт. Ему в любом случае надо будет опираться на наше население (в том числе при формировании управленческой команды), на взаимодействие с общественными организациями. И я рассчитываю, что он найдет общий язык со всеми.

Мы не ждем от него золотых гор. Но если он поставит цель сделать из Алтайского края реального, а не бумажного лидера, то люди за ним потянутся. Со своей стороны мы готовы работать, засучив рукава.