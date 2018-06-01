Сможет ли "варяг" Виктор Томенко развивать Алтайский край? Отвечают депутаты АКЗС

Сможет ли назначенец президента Виктор Томенко, близко не знакомый с алтайской спецификой, эффективно решать вопросы развития региона? Этот вопрос altapress.ru задал депутатам Алтайского краевого Заксобрания. Опрошенных отсутствие у врио губернатора связей с регионом не смутило: "Разберется за полгода", — полагал один из них.
Спортсмен, финансист, экономист
Новому назначенцу депутаты дают оценки авансом — никто с ним лично пока не знаком. Но оценки только положительные. Очень уж подходящий у него послужной список — производственник с опытом госуправления. Да еще и спортсмен-любитель.
Сергей Приб,
руководитель фракции "ЕР" в АКЗС:
— Очень здорово, что он из региона и из реального сектора экономики.
Юрию Матвейко импонирует именно бизнес-опыт Виктора Томенко: "Думаю, мы будем разговаривать с ним на одном языке и предпринимателям будет уделяться больше внимания".
Валерий Гуминский, узнав, что врио губернатора много лет работал на "Норильском никеле" (по финансовой части), обрадовался.
Валерий Гуминский,
депутат АКЗС:
— Если он умный финансист, то неплохо знает производство. Школу прошел. А раз он в Красноярском крае руководил правительством, значит организацию работ понимает. Думаю, польза от этого назначения будет.
Борис Трофимов свое мнение выразил коротко: "Мне нравится, что он спортивный человек, экономист и финансист". На вопрос altapress.ru, готов ли депутат сыграть с ним в футбол, он ответил: "Я не знаю, готов ли он со мной сыграть в футбол. Я, конечно, готов". Отметим, что в числе увлечений врио главы региона называют баскетбол и волейбол.
Северный человек
В том, что выходец из Красноярского края Виктор Томенко для Алтая "варяг" и специфику края близко не знает, депутаты проблемы не увидели.
Сергей Приб,
руководитель фракции "ЕР" в АКЗС:
— Президент сделал выбор и я не вправе это критиковать. Другого варианта нет — значит, надо двигаться вперед, работать на перспективу. Если каждый из нас будет в своем секторе пахать, то все получится.
Бориса Трофимова география места рождения и предыдущего места работы Виктора Томенко тоже не смущает — задачи, которые надо решать главе, у нас, в общем-то, те же, что и в Красноярском крае.
Юрий Матвейко,
депутат АКЗС:
— Как человек, который системно работал на серьезной работе, он разберется в течение полугода и будет работать на развитие региона.
Гуминский, который и сам в свое время приехал на Алтай из другого региона, в Томенко вообще видит родственную душу.
Валерий Гуминский,
депутат АКЗС:
— Он из Красноярска, северный человек. Я в Якутии 35 лет проработал, чувствую родственную душу. К северянам отношусь положительно. Правда, в Красноярском крае проще — там золота до чертовой матери. Непонятно даже, откуда у них такие проблемы с бюджетом.
Надо работать
Какие первые задачи надо будет решать новому назначенцу? Кого бы ни избрали осенью (а сегодня мало кто сомневаются, что победу одержит ставленник Путина), его первая задача — сформировать команду.
И Борис Трофимов предположил, какой она будет у Виктора Томенко: смешанной. Кого-то он, вероятно, привезет с собой. Кого-то найдет в Алтайском крае. "Сплав молодости и опыта" — такой видит будущую команду депутат Трофимов, предположив также, что до выборов команда существенно меняться не будет.
Что касается дальнейшей работы, то, как считает Сергей Приб, ничего нового изобретать не нужно: до перезагрузки власти принято много ключевых и стратегических решений. И надо просто исполнять поставленные задачи, установить более жесткие требования и двигаться дальше.
Сергей Приб,
руководитель фракции "ЕР" в АКЗС:
— Приоритетные направления определены: социальный блок (медицина, здравоохранение, образование) — это постулаты. Надо двигаться, работать, другого варианта нет. Думаю, все понимают: денег нам в Москве никто лишних не даст. Надо просто работать.
Почти ЧС
Надо сказать, что власть в регионе сменилась в особо сложных условиях — близких к ЧС. Это отметил Сергей Приб. Погода не дает аграриям завершить посевную, цены на зерновые из-за высокого прошлогоднего урожая слишком низкие, ГСМ дорожает. Сохраняется и риск второй волны паводка.
Сергей Приб,
руководитель фракции "ЕР" в АКЗС:
— Сейчас в нашем аграрном крае на карту поставлено очень много.
Об аграрной специфике и трудностях АПК сказал и Валерий Гуминский — на вопрос altapress.ru, какие задачи надо будет решать новому главе, он со свойственной ему прямолинейностью ответил: невыполнимые.
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