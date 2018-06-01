Сможет ли "варяг" Виктор Томенко развивать Алтайский край? Отвечают депутаты АКЗС

Спортсмен, финансист, экономист

Новому назначенцу депутаты дают оценки авансом — никто с ним лично пока не знаком. Но оценки только положительные. Очень уж подходящий у него послужной список — производственник с опытом госуправления. Да еще и спортсмен-любитель.

Сергей Приб,

руководитель фракции "ЕР" в АКЗС:

— Очень здорово, что он из региона и из реального сектора экономики.

Юрию Матвейко импонирует именно бизнес-опыт Виктора Томенко: "Думаю, мы будем разговаривать с ним на одном языке и предпринимателям будет уделяться больше внимания".

Валерий Гуминский, узнав, что врио губернатора много лет работал на "Норильском никеле" (по финансовой части), обрадовался.

Валерий Гуминский,

депутат АКЗС:

— Если он умный финансист, то неплохо знает производство. Школу прошел. А раз он в Красноярском крае руководил правительством, значит организацию работ понимает. Думаю, польза от этого назначения будет.

Борис Трофимов свое мнение выразил коротко: "Мне нравится, что он спортивный человек, экономист и финансист". На вопрос altapress.ru, готов ли депутат сыграть с ним в футбол, он ответил: "Я не знаю, готов ли он со мной сыграть в футбол. Я, конечно, готов". Отметим, что в числе увлечений врио главы региона называют баскетбол и волейбол.

Северный человек

В том, что выходец из Красноярского края Виктор Томенко для Алтая "варяг" и специфику края близко не знает, депутаты проблемы не увидели.

Сергей Приб,

руководитель фракции "ЕР" в АКЗС:

— Президент сделал выбор и я не вправе это критиковать. Другого варианта нет — значит, надо двигаться вперед, работать на перспективу. Если каждый из нас будет в своем секторе пахать, то все получится.

Бориса Трофимова география места рождения и предыдущего места работы Виктора Томенко тоже не смущает — задачи, которые надо решать главе, у нас, в общем-то, те же, что и в Красноярском крае.

Юрий Матвейко,

депутат АКЗС:

— Как человек, который системно работал на серьезной работе, он разберется в течение полугода и будет работать на развитие региона.

Гуминский, который и сам в свое время приехал на Алтай из другого региона, в Томенко вообще видит родственную душу.

Валерий Гуминский,

депутат АКЗС:

— Он из Красноярска, северный человек. Я в Якутии 35 лет проработал, чувствую родственную душу. К северянам отношусь положительно. Правда, в Красноярском крае проще — там золота до чертовой матери. Непонятно даже, откуда у них такие проблемы с бюджетом.

Надо работать

Какие первые задачи надо будет решать новому назначенцу? Кого бы ни избрали осенью (а сегодня мало кто сомневаются, что победу одержит ставленник Путина), его первая задача — сформировать команду.

И Борис Трофимов предположил, какой она будет у Виктора Томенко: смешанной. Кого-то он, вероятно, привезет с собой. Кого-то найдет в Алтайском крае. "Сплав молодости и опыта" — такой видит будущую команду депутат Трофимов, предположив также, что до выборов команда существенно меняться не будет.

Что касается дальнейшей работы, то, как считает Сергей Приб, ничего нового изобретать не нужно: до перезагрузки власти принято много ключевых и стратегических решений. И надо просто исполнять поставленные задачи, установить более жесткие требования и двигаться дальше.

Сергей Приб,

руководитель фракции "ЕР" в АКЗС:

— Приоритетные направления определены: социальный блок (медицина, здравоохранение, образование) — это постулаты. Надо двигаться, работать, другого варианта нет. Думаю, все понимают: денег нам в Москве никто лишних не даст. Надо просто работать.

Почти ЧС

Надо сказать, что власть в регионе сменилась в особо сложных условиях — близких к ЧС. Это отметил Сергей Приб. Погода не дает аграриям завершить посевную, цены на зерновые из-за высокого прошлогоднего урожая слишком низкие, ГСМ дорожает. Сохраняется и риск второй волны паводка.

Сергей Приб,

руководитель фракции "ЕР" в АКЗС:

— Сейчас в нашем аграрном крае на карту поставлено очень много.

Об аграрной специфике и трудностях АПК сказал и Валерий Гуминский — на вопрос altapress.ru, какие задачи надо будет решать новому главе, он со свойственной ему прямолинейностью ответил: невыполнимые.