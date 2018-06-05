У главы Алтайского края Виктора Томенко есть высокопоставленные друзья в правительстве

Как оказалось, Виктор Томенко учился в одном вузе и работал на одном предприятии вместе с двумя чиновниками из правительства России. На одном из снимков, который мы нашли в соцсети, Виктор Томенко сфотографирован в олимпийском Сочи-2014 в компании с министром энергетики Александром Новаком и первым заместителем министра энергетики Алексеем Текслером.
Друг — министр
Как оказалось, с Новаком и Тесклером Томенко окончили один Норильский индустриальный институт, по специальности "экономика и управление в металлургии". С министром врио губернатора учились в одно время, а Текслер закончил этот вуз чуть позже. Далее все трое трудились на Норильском горно-металлургическом комбинате им. А. П. Завенягина.
Интересно, что Виктор Томенко и Александр Новак вместе учились в норильской школе №23 в одном классе. Александр и Виктор окончили школу с серебряными медалями. Оба увлекаются баскетболом.
Баскетболисты
Родившийся в Норильске Томенко и переехавший в этот город металлургов с Украины Новак вместе занимались баскетболом. Вот что вспоминал о юности Виктора и Александра известный красноярский баскетбольный тренер Василий Репита в интервью местной редакции "Аргументам и фактам":
— Из Норильска приезжали на сборы талантливые парни — Александр Новак (ныне министр энергетики России) и Виктор Томенко, по месяцу здесь жили. Очень умные парни и хорошо играли. Я постоянно приходил к ним в гостиницу, проверял, как они там, как дела с учёбой. Ребята жаловались, что заниматься им неудобно. Пошёл в ближайшую школу, попросил, чтобы их взяли. Потом мне учителя говорили: "Вы кого нам привели? Они же слова никому сказать не дают, за всех отвечают, всё знают.
Красноярские журналисты из "АиФ" пишут, что любовь к баскетболу осталась у Томенко навсегда. Когда Виктор Петрович работал председателем краевого правительства, он, бывая на открытии спортивных залов, любил сделать пару штрафных бросков по кольцу.
Один завод
Первые шаги в трудовой карьере у Томенко и Новака похожи, как две капли воды.
Новак: с 1988 по 1997 годы — аппаратчик-гидрометаллург 1 разряда, техник-технолог (стажер), техник по труду (стажер), экономист (стажер), экономист, начальник финансового бюро бухгалтерии Норильского горно-металлургического комбината.
Томенко: с 1988 по 1996 годы — аппаратчик-гидрометаллург 1-го разряда, техник-технолог (стажер), техник по труду (стажер), экономист (стажер), бухгалтер (стажер), экономист (дублер), экономист, начальник отдела налогов финансового управления Норильского горно-металлургического комбината.
Мама будущего министра, кстати, трудилась бухгалтером на том же комбинате.
С кем еще работал Томенко в "Норникеле"
Александр Новак в 1999-2000 годах был заместителем директора по экономике — начальником управления организации труда и заработной платы Норильского горно-металлургического комбината. В эти же годы пост главы управления социальной политики и персонала в компании "Норильский никель" занимала Ольга Голодец, ныне зампред правительства РФ.
А руководил "Норильским никелем" Александр Хлопонин, трудившийся до мая 2018 года зампредом российского правительства. Хлопонин, кстати, был красноярским губернатором. И когда в 2010-м он покидал Красноярский край, чтобы занять новый для себя пост в правительстве России, он уже знал о приглашении, которое получил Виктор Томенко в правительство края. На прощальной встрече с губернаторским пулом Александр Хлопонин даже пообещал местным журналистам: "Томенко вам понравится".
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