Врио губернатора Томенко дал первое развернутое интервью: главное

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко дал интервью ГТРК "Алтай". Это первая развернутая беседа журналистов с главой региона после его назначения. Коротко рассказываем, о чем говорил Томенко.

Когда Томенко встречался с Путиным, президент заявил, что Алтайский край очень самобытный, интересный, благодатный и перспективный регион, но здесь нужна серьезная работа. "Регион требует того, что надо пахать первым лицам", — сказал Путин. Томенко ответил, что готов.

Задача на ближайшее время — максимально быстро завоевать доверие жителей Алтайского края. Поэтому врио губернатора намерен много ездить по краю.

О кадровых вопросах Томенко высказался обтекаемо: "Тот, кто захочет и сможет работать, тот будет работать на своём месте. Если у кого-то поменялись планы или какое-то своё отношение к этой ситуации, то будем подбирать людей".

Томенко осторожно дал понять, что готов отойти от консервативной финансовой политики; он не боится наращивания госдолга края. "Моя позиция заключается в том, что не надо на себя накладывать излишне жёстких ограничений, надо быть реалистами", — заявил губернатор.

Врио заявил, что неплохо знаком с макропоказателями региона: "Я заново Алтайский край не открываю. Между регионами всегда существует соревнование, конкуренция, сравнение. Поскольку я в Красноярском крае долго работал в правительстве, то, конечно, наших добрых соседей и конкурентов на тот момент мы неплохо изучили".

Когда будущему алтайскому губернатору было 33 года, его назначили управлять крупным предприятием "Норникеля" (речь идет о Заполярном филиале). В подчинении у Томенко было 75 тысяч человек.

По словам Виктора Томенко, за 8 лет его работы в правительстве Красноярского края, в регионе в два-три раза выросли зарплаты бюджетников, было создано 40 тысяч мест в детсадах. "И с другой стороны, мы неуклонно и системно занимались поддержкой экономики, поддержкой бизнеса", — сказал Томенко.

Супруга губернатора в ближайшее время переедет из Красноярска в Барнаул. С ней Виктор Томенко вместе уже 28 лет.

Дочь губернатора 1996 года рождения. Она заканчивает вуз в Москве "и, в общем-то, живёт своей жизнью".

С детства занимался баскетболом, играл в юношеской сборной Красноярского края. Сейчас по возможности старается заниматься спортом и вовлекать в это друзей и коллег.

Любит литературу. Уделяет время стихам, "чтобы подпитаться энергетически".