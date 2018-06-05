Врио губернатора Томенко дал первое развернутое интервью: главное

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко дал интервью ГТРК "Алтай". Это первая развернутая беседа журналистов с главой региона после его назначения. Коротко рассказываем, о чем говорил Томенко.
- Когда Томенко встречался с Путиным, президент заявил, что Алтайский край очень самобытный, интересный, благодатный и перспективный регион, но здесь нужна серьезная работа. "Регион требует того, что надо пахать первым лицам", — сказал Путин. Томенко ответил, что готов.
- Задача на ближайшее время — максимально быстро завоевать доверие жителей Алтайского края. Поэтому врио губернатора намерен много ездить по краю.
- О кадровых вопросах Томенко высказался обтекаемо: "Тот, кто захочет и сможет работать, тот будет работать на своём месте. Если у кого-то поменялись планы или какое-то своё отношение к этой ситуации, то будем подбирать людей".
- Томенко осторожно дал понять, что готов отойти от консервативной финансовой политики; он не боится наращивания госдолга края. "Моя позиция заключается в том, что не надо на себя накладывать излишне жёстких ограничений, надо быть реалистами", — заявил губернатор.
- Врио заявил, что неплохо знаком с макропоказателями региона: "Я заново Алтайский край не открываю. Между регионами всегда существует соревнование, конкуренция, сравнение. Поскольку я в Красноярском крае долго работал в правительстве, то, конечно, наших добрых соседей и конкурентов на тот момент мы неплохо изучили".
- Когда будущему алтайскому губернатору было 33 года, его назначили управлять крупным предприятием "Норникеля" (речь идет о Заполярном филиале). В подчинении у Томенко было 75 тысяч человек.
- По словам Виктора Томенко, за 8 лет его работы в правительстве Красноярского края, в регионе в два-три раза выросли зарплаты бюджетников, было создано 40 тысяч мест в детсадах. "И с другой стороны, мы неуклонно и системно занимались поддержкой экономики, поддержкой бизнеса", — сказал Томенко.
- Супруга губернатора в ближайшее время переедет из Красноярска в Барнаул. С ней Виктор Томенко вместе уже 28 лет.
- Дочь губернатора 1996 года рождения. Она заканчивает вуз в Москве "и, в общем-то, живёт своей жизнью".
- С детства занимался баскетболом, играл в юношеской сборной Красноярского края. Сейчас по возможности старается заниматься спортом и вовлекать в это друзей и коллег.
- Любит литературу. Уделяет время стихам, "чтобы подпитаться энергетически".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.