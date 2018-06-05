Щукин ушел из партии: заместитель Томенко тихо покинул ЛДПР

И.о. вице-премьера правительства Алтайского края Андрей Щукин написал заявление о выходе из партии ЛДПР. Заявление он прислал в региональный штаб партии с шофером, пишет Политсиб.ru.
Как рассказала Евгения Боровикова, координатор "жириновцев" в Алтайском крае, личный водитель Андрея Щукина привез документ еще на прошлой неделе. Политик в заявлении попросил исключить его из ЛДПР по собственному желанию, но не объяснил причин выхода. Сейчас и.о. вице-премьера никак не комментирует случившиеся.
Евгения Боровикова сообщила, что из партии Андрей Щукин был исключен 4 июня. Координатор пожелала бывшему товарищу по партии "удачи в его начинаниях".
Андрей Щукин состоял в ЛДПР долгие годы и неоднократно избирался от этой партии в краевое заксобрание. С 2009 по 2015 годы он возглавлял краевое отделение ЛДПР. В начале 2017 года после перехода в краевое правительство заявлял, что не покинет партию Владимира Жириновского.
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