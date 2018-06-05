Щукин ушел из партии: заместитель Томенко тихо покинул ЛДПР

Сегодня, 17:33.
Политика

И.о. вице-премьера правительства Алтайского края Андрей Щукин написал заявление о выходе из партии ЛДПР. Заявление он прислал в региональный штаб партии с шофером, пишет Политсиб.ru.

Борис Трофимов и Андрей Щукин на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Андрей Щукин на "Музейной ночи 2018". Фото: www.facebook.com/akpskultura.
Андрей Щукин на "Музейной ночи 2018". Фото: www.facebook.com/akpskultura.
Андрей Щукин на пожаре в "Доме афганца" в Барнауле. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Андрей Щукин, вице-премьер правительства Алтайского края. Фото: из соцсетей.
Вице-премьер алтайского правительства Андрей Щукин. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Андрей Щукин. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.
Андрей Щукин на открытии музея Михаила Калашникова в Курье. 15 ноября 2013 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Андрей Щукин пришел в пимах на "День сибирского валенка". Фото: Олег Укладов, politsib.ru.
Андрей Щукин, вице-премьер правительства Алтайского края. Фото: из соцсетей.
Кабинет Андрея Щукина. Фото: Андрей Щукин.
Андрей Щукин со спутницей. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Андрей Щукин. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Андрей Щукин. Фото: Надежда Скалон. altapress.ru

Как рассказала Евгения Боровикова, координатор "жириновцев" в Алтайском крае, личный водитель Андрея Щукина привез документ еще на прошлой неделе. Политик в заявлении попросил исключить его из ЛДПР по собственному желанию, но не объяснил причин выхода. Сейчас и.о. вице-премьера никак не комментирует случившиеся.

Владимир Семенов, Владимир Жириновский и Андрей Щукин.
Владимир Семенов, Владимир Жириновский и Андрей Щукин.

Евгения Боровикова сообщила, что из партии Андрей Щукин был исключен 4 июня. Координатор пожелала бывшему товарищу по партии "удачи в его начинаниях".

Машина Андрея Щукина.
Машина Андрея Щукина.

Андрей Щукин состоял в ЛДПР долгие годы и неоднократно избирался от этой партии в краевое заксобрание. С 2009 по 2015 годы он возглавлял краевое отделение ЛДПР. В начале 2017 года после перехода в краевое правительство заявлял, что не покинет партию Владимира Жириновского.

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