Виктор Томенко и члены правительства Алтайского края будут работать без выходных и отпуска

На первое время врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко установил для себя график работы без выходных с 8:00 до 19:00. Такое же расписание работы будет и у чиновников правительства региона, пишет amic.ru.
Источник altapress.ru в руководстве края подтвердил эту информацию, но сообщил, что это неформальное правило. Глава края официально таких распоряжений не отдавал, но раз первое лицо установило для себя такой график, то краевым министрам и руководителям главных управлений придется подстраиваться под это расписание. А вместе с ним — и части других чиновником рангом пониже.
В связи с этим негласно отменены и отпуска.
Этот режим продлится от месяца до трех, пока врио губернатора будет входить в курс дела. К тому же, сейчас тяжело проходит посевная кампания, а впереди у края сложный период со второй волной паводка, что требует мобилизации регионального руководства.
Кстати, как сообщил наш источник, сам Виктор Томенко пока не выдерживает установленный график и задерживается на работе после 19:00.
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