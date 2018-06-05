Виктор Томенко и члены правительства Алтайского края будут работать без выходных и отпуска

Источник altapress.ru в руководстве края подтвердил эту информацию, но сообщил, что это неформальное правило. Глава края официально таких распоряжений не отдавал, но раз первое лицо установило для себя такой график, то краевым министрам и руководителям главных управлений придется подстраиваться под это расписание. А вместе с ним — и части других чиновником рангом пониже.

В связи с этим негласно отменены и отпуска.

Этот режим продлится от месяца до трех, пока врио губернатора будет входить в курс дела. К тому же, сейчас тяжело проходит посевная кампания, а впереди у края сложный период со второй волной паводка, что требует мобилизации регионального руководства.

Кстати, как сообщил наш источник, сам Виктор Томенко пока не выдерживает установленный график и задерживается на работе после 19:00.