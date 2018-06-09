"Единая Россия" решила поддержать Томенко на выборах губернатора Алтайского края

По краевому закону, выдвигать кандидатов на губернаторский пост могут только партии. Виктор Томенко мотивировал свое выдвижение от правящей партии тем, что это лидирующая политическая сила в нашей стране, которую поддержали на выборах большинство проголосовавших избирателей.

Александр Романенко,

секретарь краевого отделения "Единой России":

— Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Президент является лидером нашей партии, мы поддерживаем его решение. И обращаемся к Виктору Томенко принять предложение стать нашим кандидатом на выборах губернатора Алтайского края.

Сам Виктор Томенко подчеркнул, что он беспартийный и, как глава региона, должен выражать интересы всего населения независимо от его партийности и социального статуса.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

— Я взвешенно подошел к осмыслению этого вопроса. "Единая Россия" является лидирующей партий, поддержанной большинством населения, имеет своих представителей в органах власти, руководстве предприятий, общественных движений. Партия создавалась президентом. Владимир Путин назначил меня на должность временно исполняющего обязанности губернатора. Для меня это цепочка является определяющей. Я принимаю предложение идти на выборы вместе с "Единой Россией".

Однако официально кандидат в губернаторы Алтайского края от партии "Единая Россия" будет выдвинут 28 июня, на партийной конференции, которая пройдет в Барнауле.

А до этого единороссы проведут праймериз. "ЕР" сообщила, что кроме Виктора Томенко в предварительном голосовании будут участвовать депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутаты АКЗС Татьяна Ильюченко и Сергей Серов и алтайский бизнес-омбудсмен Павел Нестеров.